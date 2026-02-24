Der Pegasus 42: Ein Power-Update für den beliebten Nike Straßenlaufschuh

Treue Fans des Nike Pegasus und Läufer:innen auf der ganzen Welt können bald in den Pegasus 42 schlüpfen, die neueste Version des beliebten Straßenlaufschuhs, der für sein komfortables, reaktionsschnelles und leichtes Tragegefühl bekannt ist.

Der Pegasus wurde erstmals 1982 eingeführt und ist der am längsten laufende und meistverkaufte Laufschuh von Nike, der eine reaktionsfreudige Dämpfung für ganztägigen Tragekomfort bietet. Der Pegasus 42 ist immer noch der gleiche beliebte Schuh, wenn auch mit ein paar aufregenden Optimierungen seiner Technologien, die dieses neueste Modell zum leistungsstärksten und reaktionsschnellsten machen, das es bisher gab.