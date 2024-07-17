Nike Größentabelle für Blazer

Für einen klassischen Schnürstyle mit einer sicheren und dennoch bequemen Passform ist eine halbe Nummer größer ideal. Dies sorgt für ein sicheres Tragegefühl und verhindert gleichzeitig, dass der Schuh zu eng ist – solange du die Schnürsenkel nicht zu fest schnürst. Wenn du jedoch eine lockerere Passform bevorzugst, entscheide dich für eine ganze Größe größer. So profitierst du von einem entspannten Tragegefühl.

Eine breite Schnürung kann vorteilhaft sein, wenn du breite Füße hast oder dir mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort wünschst. Durch eine lockere, breite Schnürung wird der Druck auf die Oberseite des Fußes besser verteilt und das Engegefühl reduziert. Außerdem wird dadurch das Anziehen des Schuhs erleichtert, insbesondere des Blazer, der eine engere Passform hat.