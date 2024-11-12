Offizielle Größentabelle und Tipps für den Air Jordan 4

Vergiss nicht, dass der Air Jordan 4 Retro im Jahr 1989 entworfen wurde und die verwendeten Konstruktionstechniken und Materialien diese Ära widerspiegeln.

Um den modernen Anforderungen gerecht zu werden, wurden für die Version des Air Jordan 4 Retro SB im Frühjahr 2023 Anpassungen vorgenommen. Die Musteränderungen in der SB-Version zielten darauf ab, eine angenehmere Passform, insbesondere im Vorfußbereich, für höheren Tragekomfort zu schaffen. Für alle Air Jordan 4 Retro SB-Versionen wird empfohlen, die tatsächliche Größe zu wählen.