Pflegeanleitung für Nike Forward

Wenn du bereits ein Produkt aus Nike Forward besitzt, weißt du, wie besonders es ist. Es ist weich, leicht und einzigartig anschmiegsam. Außerdem ist der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu unserem traditionellen Strickfleece durchschnittlich um 75 % geringer.



Tägliches Tragen macht dem Nike Forward-Material überhaupt nichts aus – dafür wurde es entwickelt. Trotzdem hat die spezielle Materialkonstruktion hin und wieder eine Pause verdient. Damit Nike Forward auch nach Jahren noch frisch aussieht, ist es wichtig, ein paar einfache Pflegehinweise zu beachten. Und wenn du diese befolgst, wirst du sehr lange Freude an deinem Kleidungsstück haben.

Wasch deine Nike Forward-Kleidungsstücke bei niedrigen Temperaturen. Dies ist wichtig, um die Struktur des Materials zu erhalten und ein Einlaufen zu verhindern. Trockne deine Nike Forward-Kleidungsstücke liegend. Nur wenn du den Trockner weglässt und die Stücke liegend trocknest, kannst du die Form und Struktur erhalten. Knötchen auf dem Material kannst du mit einer Kleiderbürste oder einem Kamm entfernen. Solche Knötchen ergeben sich aus der einzigartigen Struktur von Nike Forward. Das ist ein natürlicher Vorgang im Lebenszyklus des Materials.

Wenn du diese Pflegehinweise befolgst, bleiben deine Nike Forward-Kleidungsstücke für lange Zeit ein fester Bestandteil in deinem Kleiderschrank. Außerdem ist es ein Plus für die Umwelt, wenn du deine Kleidung pflegst und weniger Energie für die Wäsche verbrauchst. Das hat nur Vorteile.