Neue Wege gehen hört niemals auf: Das Waffelprofil-Mindset

Das Nike Innovation Kitchen erinnert mit seinem Namen an Bills ursprüngliches Labor und ist so angelegt, dass die Designer:innen, Techniker:innen und Entwickler:innen untereinander ihre Arbeitstische sehen und zufällige Ideen oder Gedanken in die Arbeit der anderen einfließen lassen können – ganz so, wie sich Bowerman inspirieren ließ. Tobie Hatfield, Director of Athlete Innovations, erzählt, dass er Bills innovative Ideen und die Art und Weise, auf die Bedürfnisse seiner Athlet:innen einzugehen, als Student selbst erleben durfte. Damals war Tobie Stabhochspringer und Hürdenläufer im Leichtathletikteam der South Eugene Highschool. Bill ließ extra seine Füße röntgen und kam einige Wochen später mit einem für Tobie maßgefertigten Leichtathletikschuh an, bei dem die Bohrungen für die Spikes genau an die Struktur von Tobies Fußknochen angepasst worden waren.