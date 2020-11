So fördert mediterrane Küche deine Gesundheit

Mediterrane Ernährung als Lifestyle

Um eines gleich vorweg zu nehmen: Du kannst nicht heute deine Ernährung umstellen und morgen bereits Wunder erwarten. Je länger du dich aber an die mediterrane Ernährung hältst, desto mehr profitierst du davon. Tatsächlich ist es sogar so, dass du damit dein Leben verlängern kannst. Eine in der Zeitschrift "American Journal of Clinical Nutrition" veröffentlichte Studienauswertung hat gezeigt, dass Anhänger der mediterranen Ernährung ihr Risiko, zu sterben (unterschiedliche Todesursachen), deutlich senken konnten. Bei den Probanden, die eine Kontrolldiät einhielten, war das nicht der Fall. Doch wie ist das zu erklären? Nun, die oben genannten gesundheitlichen Vorteile sind das Resultat einer herzgesunden und entzündungshemmenden Ernährung. Wusstest du schon, das sich zwei der weltweit fünf "Blauen Zonen" – Regionen mit dem höchsten Prozentsatz an Menschen, die 100 Jahre alt werden – im Mittelmeerraum befinden, wo in der Regel am gesündesten gegessen wird (noch mehr pflanzliche Lebensmittel)?



Das Ansprechendste an der mediterranen Ernährung ist vermutlich die Tatsache, dass sie nicht sonderlich restriktiv ist. Im Gegensatz zu den meisten modernen Ernährungsformen enthält sie nämlich deutlich mehr Lebensmittel, die du essen darfst, als solche, die du nicht essen darfst. Außerdem musst du dich nicht an strenge Portionierungsempfehlungen oder andere Richtlinien halten. Und bei so vielen verschiedenen Sorten an Obst, Gemüse, Fisch, Hülsenfrüchten und Getreide stehen dir auch unzählige Optionen zur Verfügung, so Maciel. Es handelt sich also nicht nur um eine Ernährungsweise, die langfristig geeignet ist, sondern gleichzeitig auch um einen Lifestyle, den du ein Leben lang beibehalten kannst.



Haben wir dich überzeugt? Dann probier doch einfach mal neue pflanzenbasierte Rezepte aus (du findest jede Menge davon online oder in der Nike Training Club App). Abgesehen davon empfehlen wir dir, mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte in deine Standardgerichte zu integrieren: Garniere deinen Joghurt mit Früchten, beleg dein Sandwich mit rohem Gemüse oder gib Kichererbsen in dein Hühnchengericht. Olivenöl ist ein absoluter Alleskönner: Du kannst es beim Kochen anstatt Butter verwenden oder als Dressing für Gemüse und Salat. Iss ein paar Mal pro Woche Meeresfürchte und wenn du Lust auf Alkohol hast, dann schenk dir etwas Rotwein ein. Trink aber nicht mehr als ein Glas pro Tag. Auch hier gilt das Prinzip "Weniger ist mehr". Und anstelle von raffiniertem weißen Reis und Nudeln solltest du Vollkornprodukte wie Farro oder Kamut verzehren, die ohnehin eine bessere Konsistenz haben und auch noch besser schmecken.



Auch wenn du dich nicht jeden Tag mediterran ernährst, so gilt dennoch: "Jedes kleine Bisschen hilft", erklärt Shively. Und darauf stoßen wir an!