Schienbeinkantensyndrom im Vergleich zu Stressfraktur: Wichtige Unterschiede | Artikel "OGC"

Ob du seit Jahren läufst oder Laufneuling bist: Du weißt wahrscheinlich, dass schmerzende Muskeln und Gelenke einfach dazugehören. Doch Schmerzen, besonders in den Schienbeinen, solltest du nicht ignorieren.

"Beim Schienbeinkantensyndrom entstehen Schmerzen und Beschwerden aufgrund von ständigem und wiederholtem Laufen oder Aktivitäten, bei denen du viel läufst", sagt Neil Panchal, MS, ACSM-CPT und Trainingsphysiologe am University of California San Francisco Human Performance Center. "Der Schmerz entsteht meist durch körperliche Anstrengung", erklärt er.

"Das Schienbeinkantensyndrom tritt auf, wenn Muskeln und Knochen am Band-Knochenübergang des Schienbeins ziehen", so Carly Graham Brady, DPT, Lauf-Coach und Eigentümerin von On Track Physical Therapy and Performance in Rochester, New York.

"Eine Überbeanspruchung der vorderen Schienbeinmuskeln, ungewöhnliche Belastung im Unterschenkel aufgrund der Stellung der Hüfte und eine falsche Körperhaltung beim Laufen können die Ursachen dafür sein", sagt Graham Brady.

"In den meisten Fällen tritt das Schienbeinkantensyndrom an der medialen Seite des Beins auf (der Teil des Schienbeins, der dem anderen Bein zugewandt ist)", so Panchal. "Wahrscheinlich fühlst du ein Brennen oder eine Empfindlichkeit am Muskel und Schienbein", sagt Graham Brady.

Die Ursache des Schienbeinkantensyndroms lässt sich nicht genau bestimmen, so Panchal, aber "viele Ärzt:innen sagen, dass es aufgrund einer Überbeanspruchung ohne ausreichende Ruhephasen entsteht, in denen Muskeln und Knochen wieder fester zusammenwachsen können."

Das Schienbeinkantensyndrom kann auch auftreten, wenn du dein Trainingsprogramm geändert hast und beispielsweise mehr Sprints oder Steigungsläufe machst. "Abgetragene Schuhe (normalerweise nach 500–800 Kilometern), die den Fuß nicht mehr stützen, und das zu schnelle Steigern des Trainingspensums können ebenfalls zum Schienbeinkantensyndrom führen", so Graham Brady. Dies liegt daran, dass fehlende Kraft und Unterstützung eine Überlastung bestimmter Muskeln zur Folge haben. (Das könnte dich auch interessieren: So kannst du laut Expert:innen ohne Verletzungsgefahr längere Strecken laufen)

"Ein weiterer (oft ignorierter) Auslöser des Schienbeinkantensyndroms sind Verspannungen der Hüfte", weiß Graham Brady.

"Wenn deine Hüftfunktion beeinträchtigt ist, übernehmen andere Muskeln die Arbeit", sagt sie und fügt hinzu, dass, wenn Muskeln nicht richtig funktionieren und du die Hüfte nicht mehr komplett strecken kannst, die Muskeln im Unterschenkel die Arbeit übernehmen. "Alles ab der Hüfte abwärts wird also mehr beansprucht, da die Hüfte nicht mehr unterstützend mitwirken kann."

Die Knochen und Muskeln zu beanspruchen, ist notwendig, um stärker zu werden und deine Performance insgesamt zu verbessern, aber es gibt einen großen Vorbehalt.

"Wenn der Knochen und der Muskel sich nicht der kontinuierlichen erhöhten Belastung angepasst haben, könnten sie sich entzünden, was zum Schienbeinkantensyndrom führt. Es könnte aber auch zu einer größeren Beschädigung kommen, die zu einer Stressfraktur führt", sagt Panchal.