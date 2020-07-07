Lass deine Kinder ihre Freude an Bewegung entdecken

Für dich gehört Sport zum täglichen Leben – und genau das wünschst du dir auch für deine Kinder? Mit positiver Verstärkung, Inspiration, kindgerechten Anweisungen und Hilfestellungen kannst du den Grundstein dafür legen. Wir stellen dir drei Ansätze vor, wie du deinen Kindern den Weg in ein sportlich aktives Leben bereiten kannst.



Wenn du zusammen mit deinen Kindern Sport machst – sei es eine Runde Fußball im Garten oder die spielerischen Workouts aus unserem Fitness Adventure-Programm mit Brian und Bella Nunez –, seid ihr bereits auf einem guten Weg. Fernseher, Computer und Tablets machen Kids zu Stubenhockern, daher ist jede Form von aktiver Bewegung ein Gewinn für euch alle.



Deine Kinder haben Spaß an gemeinsamer Bewegung und du möchtest, dass sie auch bis ins Erwachsenenalter regelmäßig Sport treiben? Dann ist es nie zu früh, in größeren Zusammenhängen und längerfristig zu denken und dir zu überlegen, wie du sie dazu motivieren kannst. "Die Erfahrungen, die man als Kind macht, haben Einfluss darauf, ob man Sport später entweder liebt oder hasst – möglicherweise ein Leben lang", erklärt Nike Master Trainer Brian Nunez. "Solange deine Kinder noch kleiner sind, möchtest du ihnen als Mutter oder Vater so viele positive Erfahrungen wie möglich bieten, bevor Sport und Wettkämpfe – und das Leben an sich – anstrengender und fordernder werden.



Spielerische Bewegung ist hier eine wunderbare Möglichkeit, aber es braucht noch etwas mehr, um den Grundstein für ein gesundes und aktives Leben zu legen. Nachfolgend erfährst du, was du dafür machen kannst.