Überwindung von mentalen Blockaden

2. Plötzlicher Mangel an Selbstvertrauen



Was du fühlst: Du kannst unter keinen Umständen die gewünschte Leistung bringen, auch wenn du noch so gut vorbereitet bist.



Warum es dazu kommt: "Die besten Athlet:innen und die erfolgreichsten Menschen neigen dazu, bestimmte Ergebnisse zu visualisieren, wenn sie sich intensiv auf einen großen Moment vorbereiten", so Muradian. "Das kann jedoch leicht dazu führen, dass man eine Situation zu lange überdenkt und versucht, jedes einzelne Detail zu kontrollieren", fügt sie hinzu.



Wenn du etwas immer und immer wieder geübt hast und es inzwischen schon fast wie automatisiert abläuft, kann es am Ende mehr schaden als nutzen, wenn du dich zu sehr darauf konzentrierst. "Wenn du also wie besessen versuchst, dein Handgelenk bei einem Freiwurf oder Durchschwung zu kontrollieren, werden die automatischen Mechanismen des Gehirns gestört und die Aktion selbst kann sich fremd und unausführbar anfühlen", so Chertok.



Wie du damit umgehst: "Erinner dich zunächst daran, dass du hast, was du brauchst, um Erfolg zu haben", erklärt Muradian. Für eine Extraportion Selbstvertrauen kannst du laut Muradian auch an eine Zeit zurückdenken, in der du eine Herausforderung erfolgreich gemeistert hast. Lenk dann deine Aufmerksamkeit nach außen, anstatt auf die Aktion, die du versuchst, zu kontrollieren. "Fokussier dich aktiv auf externe Dinge wie Tore, Gegner oder den Ball, anstatt auf den Prozess des Denkens, der dich buchstäblich lähmen kann", so Chertok. Konzentrier dich also lieber auf deine Teamkolleg:innen, anstatt über die richtige Ausführung deines Passes nachzudenken. Oder stell dir vor, dass du mit einer bestimmten Person im Publikum sprichst, anstatt zu versuchen, den Text Wort für Wort aus deinem Gedächtnis abzurufen.





3. Hochstapler-Syndrom



Was du fühlst: Du denkst, dass du es nur deshalb in die letzte Runde der Vorstellungsgespräche oder auf das Siegertreppchen geschafft hast, weil du Glück hattest, und nicht wegen deiner tatsächlichen Fähigkeiten bzw. deines Talents.



Warum es dazu kommt: In manchen Fällen ist das Hochstapler-Syndrom auf ein geringes Selbstwertgefühl zurückzuführen. "Es tritt häufig auf, wenn jemand seinen Fähigkeiten nicht vertraut oder das Gefühl hat, dass nichts, was er bzw. sie tut, gut genug ist", so Muradian. Es kann jedoch auch auftreten, wenn jemand übermäßig auf sein Image bedacht ist. "Möglicherweise ist es dir wichtiger, nicht schlecht dazustehen, als zu gewinnen. Und wenn du dann doch gewinnst, hast du ein schlechtes Gefühl dabei", so Chertok.



Wie du damit umgehst: Wenn du merkst, dass sich die Angst, ein Hochstapler zu sein, breitmacht, wehr dich dagegen. "Es ist wichtig, dass du die negativen Gedanken loswirst, denn sie sind die wahren Hochstapler", erklärt Muradian. Ein effektiver Weg, Negatives auszublenden, ist laut Muradian, an die besten Komplimente zu denken, die du in Bezug auf deine Fähigkeiten oder eine vergangene Leistung erhalten hast. Vertraue darauf, dass die Menschen, die dir nahestehen, deine Fähigkeiten richtig einschätzen.



Doch das Wichtigste ist, zu erkennen, dass Ängste etwas ganz Normales sind. "In Wirklichkeit weiß doch niemand genau, was er bzw. sie tut", so Chertok. "Solange wir das im Hinterkopf behalten, können wir nach vorne blicken und unsere Gefühle als normal verstehen. Das hilft uns, uns mehr auf die Dinge zu konzentrieren, die vor uns liegen."



Also dann, zeig's der schwarzen Piste!