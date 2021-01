1. Wissen, was ein gutes Gefühl wirklich bedeutet

"Es ist wichtiger, dass du dich nach dem Essen gut fühlst, anstatt während du isst", erklärt Dr. Krista Scott-Dixon, Studiendirektorin bei Precision Nutrition. "Du solltest ein anhaltendes Gefühl der Achtsamkeit und Ruhe verspüren und dich weder benommen, überfressen noch hyperaktiv fühlen", sagt sie. Das Gefühl lässt sich am besten folgendermaßen beschreiben: Du sitzt an einem Sonntagmorgen mit einer Tasse Kaffee auf deinem Balkon und bist weder lethargisch noch hektisch.



Um herauszufinden, welche Lebensmittel wirklich gut für dich sind, solltest du laut Scott-Dixon sofort nach dem Essen, eine Stunde danach (dein Körper beginnt jetzt mit der Verdauung), am Morgen danach sowie ein paar Tage danach darauf hören, was dein Körper versucht, dir mitzuteilen. Auch wenn Unwohlsein und Völlegefühl sofort einsetzen können, dauert es häufig 12 bis 24 Stunden, bis andere Signale wie ein aufgeblähtes Gefühl, Magen-Darm-Probleme oder Müdigkeit auftreten. Wenn du dich so nach dem Verzehr eines bestimmten Lebensmittels fühlst, solltest du lieber darauf verzichten.



2. Nährstoffreiche Lebensmittel bevorzugen

Anstatt dich für Leckereien mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren oder Transfettsäuren, leeren Kalorien oder Zuckerzusatz zu entscheiden, solltest du bevorzugt zu Lebensmitteln greifen, die ein besseres Nährstoffprofil aufweisen. Avocados beispielsweise haben eine ähnliche Konsistenz wie Butter, liefern aber deutlich gesündere Fette. Oder um mehr Antioxidantien zu dir zu nehmen, kannst du dich für eine Käsealternative aus Mandeln und Cashewkernen entscheiden, so Olenik. Außerdem ist es ratsam, raffinierten Zucker so gut es geht zu meiden, und stattdessen zu Obst (Beeren und Datteln) zu greifen. Nährstoffreiche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte etc. sorgen laut Olenik nicht nur dafür, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, sondern wirken sich auch positiv auf deine Psyche aus.



3. Auf Darmgesundheit achten

Experten haben herausgefunden, dass es eine direkte Verbindung zwischen Darm und Gehirn gibt. Die Bakterien in deinem Magen-Darm-Trakt senden Signale an dein zentrales Nervensystem. Wenn du also eher ungesunde Lebensmittel zu dir nimmst, bringst du die Bakterien in deinem Darm aus dem Gleichgewicht. Das kann dazu führen, dass du dich gestresster oder trauriger als sonst fühlst. Indem du Nahrungsmittel zu dir nimmst, die die guten Bakterien in deinem Darm fördern, wie beispielsweise ballaststoffreiche Vollkornprodukte, Linsen, Omega-3-Fettsäuren (enthalten in Walnüssen, Leinsamen oder Chiasamen) oder fermentierte Produkte (Kefir, Sauerkraut oder Kimchi), tust du laut Olenik nicht nur etwas Gutes für deinen Körper, sondern auch für deine Psyche. "Das liegt daran, dass diese Art der Ernährung – ergänzt durch die tägliche Einnahme eines Probiotikums – deine Darmbakterien wieder ins Gleichgewicht bringt und somit dafür sorgt, dass du dich körperlich und geistig wohler fühlst", so Olenik.