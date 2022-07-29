Die 7 besten Teile der Nike Fußballausrüstung für Damen

Für Fußballer:innen zählt jede Sekunde auf dem Rasen. Und unabhängig von der Spielposition geht durch Probleme mit Schienbeinschonern oder anderer Ausrüstung oft nicht nur Zeit verloren – sie können über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Dabei geht die Bedeutung von Fußballausrüstung weit über ihre bloße Funktion hinaus. Spieler:innen und Teams gewinnen an Selbstvertrauen, wenn sie den Platz in Trikots betreten, die Eindruck machen.

Diese sieben Must-haves von Nike für Frauen sind für ambitionierte Fußballerinnen auf jedem Level gedacht.