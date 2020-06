Finde deine perfekte Laufhaltung

Das ist völlig OK. "Es gibt einen Grund, warum du so läufst, wie du läufst. Dieses Wackeln mit den Armen oder dem Kopf, die zurückgeneigte Haltung, die gestreckten Beine: Das bist du", erklärt Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "Beim Lauftechniktraining geht es um dasselbe Ziel wie beim sonstigen Training: Werde eine bessere, professionellere Version von dir selbst."



Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir einige Tipps für dich, um deine Haltung zu verbessern und effizienter und vielleicht sogar eleganter zu laufen.



1. Mach mehr Schritte



Einer der wichtigsten Aspekte bei einer guten Lauftechnik ist die Art, wie dein Fuß auf dem Boden aufkommt. Er sollte nicht vor deinem Körper landen, erklärt Nike Run Club Coach Blue Benadum aus Los Angeles. "Wir nennen das einen 'Overstride'."



Diesen Fehler begehen vor allem Freizeitläufer sehr oft, ergänzt Physiotherapeut und Nike Performance Council Member Derek Samuel. "Sieh dir die Eliteläufer an. Ihr Fuß kommt genau unter dem Massezentrum auf, das Bein bildet einen rechten Winkel zum Boden." So bewegen sich Profiläufer, aber auch andere Läufer schnell und effizient.



Um den sogenannten "Overstride" zu vermeiden, empfiehlt Samuel seinen Patienten, mehr Schritte in der Minute zu machen. Jetzt denkst du bestimmt: "Uuh, das klingt nach mehr Arbeit." Samuel stellt aber klar: "Du brauchst nicht mehr Energie, wenn du mehr Schritte machst." Tatsächlich läufst du sogar geschmeidiger und verbrauchst weniger Energie. Bei langen Schritten landet nämlich deine Ferse als erstes vor dir auf dem Boden und wirkt wie eine Bremse. "Der Aufprall setzt sich durch das untere Bein hindurch fort, und das macht dich langsamer", erklärt Samuel. "Das ist ein großes Problem, denn das ist auch die Ursache für viele Verletzungen."