Finde deine perfekte Laufhaltung

Für eine gute Lauftechnik sind Kraft- und Mobilitätstraining unverzichtbar, erklärt Ian Klein, Sporttherapeut mit Spezialisierung auf Crosstraining und Verletzungprävention an der Universität von Ohio. Es macht Sinn: Mit einem kräftigen, entspannten Körper läuft es sich besser. Je schwächer und verspannter du bist, desto schneller wirst du müde. Dann verlierst du die richtige Haltung und das fördert Verletzungen, weil die falschen Muskeln belastet werden.



Das gilt vor allem für deine Knie. Hier treten etwa 50 Prozent der laufbedingten Verletzungen auf, so Klein. "Dein Knie ist praktisch die Mitte einer Brücke. Dein Fuß ist das eine Ende, deine Hüfte das andere. Das Knie ist die schwächste Stelle und Probleme können von beiden Enden her auftreten", erklärt er. Das Knie trägt die Konsequenzen einer schlechten Laufhaltung, zum Beispiel wenn der Fuß nach innen geknickt ist oder du zu lange Schritte machst.



Kräftige die Muskulatur über und unter dem Knie vom Fuß bis zum Gesäß. So kannst du den Aufprall besser abfedern und beugst einer Ermüdung vor, die deine Haltung beeinträchtigt. Das empfiehlt Kraft- und Konditionstrainerin Janet Hamilton, Besitzerin von Running Strong in Atlanta. Wenn du immer wieder schwere Gewichte heben kannst, kannst du auch dein Körpergewicht leichter über längere Distanzen tragen.



Durch Ganzkörperkrafttraining bist du besser in der Lage, deine Schritte beim Laufen auszubalancieren. "Jedes Mal, wenn du auf einem Fuß landest, muss der ganze Körper arbeiten, um aufrecht und in Balance zu bleiben, damit du nicht ins Schwanken gerätst", sagt Hamilton.



"Beim Krafttraining sollte die Muskulatur ähnlich wie beim Laufen belastet werden", empfiehlt Klein. Fokussiere dich auf einbeinige Übungen, wie zum Beispiel Lunges, Step-ups und Deadlifts auf einem Bein.



Du solltest versuchen, wenigstens ein paar Mal pro Woche ein Training für mehr Beweglichkeit in deine Routine einzubauen. Das kann eine Massage mit der Faszienrolle, ein Stretching oder eine Yoga-Einheit vor oder nach dem Workout sein. Vielleicht widmest du deiner Mobilität auch eine komplette Session, um möglichst flexibel zu bleiben.