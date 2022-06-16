So erholt man sich wirklich – erklärt von Dr. Saundra Dalton-Smith

Trained Podcast: Lerne mit Dr. Dalton-Smith alles über Ruhephasen
Coaching
Es gibt keine Faustregel für die perfekte Regeneration. Diese Ärztin aber kennt sieben verschiedene Wege, wie du etwas gegen Erschöpfung tun kannst.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Die meisten von uns glauben, wenn man müde ist, muss man einfach mehr schlafen. Aber laut Dr. Saundra Dalton-Smith besteht umfassende Regeneration aber aus viel mehr. In ihren Studien hat die Internistin und Gründerin von Restorasis sieben Arten der Regeneration ermittelt, die unabhängig von sozioökonomischen, kulturellen und ethnischen Faktoren für alle Menschen gelten. In dieser Folge erzählt sie Moderatorin Jaclyn Byrer mehr über diese sieben Arten und wie du erkennst, wann du welche Regeneration brauchst. Egal, ob dich der Sport, deine Kinder oder deine Arbeit erschöpft haben: Dr. Dalton-Smith versichert, dass ihre regenerierenden Übungen kein weiterer Punkt auf deiner To-do-Liste sind, sondern schnell zu täglichen Gewohnheiten werden, die dir helfen, wieder zu dir selbst zu finden.
"Bei Regeneration geht es um Erholung, darum, den Akku in den Bereichen wieder aufzuladen, in denen wir uns durch verschiedene Aktivitäten erschöpft haben."
Dr. Saundra Dalton-Smith
Internistin und Gründerin von Restorasis
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.