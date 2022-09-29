So kannst du laut Dr. Judson Brewer durch Achtsamkeit Gewohnheiten ablegen

Trained Postcast: Ungesunde Gewohnheiten ablegen mit Dr. Jud Brewer
Coaching
Die Veränderung des Verhaltens beginnt im Kopf. Erfahre, wie du mit Ratschlägen zur Achtsamkeit von diesem Suchtpsychiater ungesunde Gewohnheiten ablegen kannst.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Egal, ob du deine Bildschirmzeit reduzieren oder dem Zuckerkonsum den Kampf ansagen möchtest – viele von uns wissen, wie schwierig es ist, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Laut Dr. Judson Brewer, dem Bestseller-Autor von The Craving Mind, geht es weniger um Willensstärke als um Achtsamkeit. In dieser Folge spricht der Leiter für Forschung und Innovation am Brown University Mindfulness Center mit Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, was im Gehirn passiert, wenn wir Gewohnheiten ablegen und entwickeln. Er stellt auch Werkzeuge zur Abbildung von Gewohnheiten, Akronyme und Techniken zur Umgestaltung vor, mit denen wir unsere Verhaltensweisen besser steuern können – und zwar für immer.
"Es geht nicht darum, was wir tun sollten, es geht darum, auf die Weisheit unseres Körpers zu hören. Denn wenn wir auf die Weisheit unseres Körpers hören, haben wir von diesem ungesunden Verhalten rasch genug."
Judson Brewer
MD, PhD, Suchtpsychiater und Neurowissenschaftler
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.