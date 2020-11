Die Vorteile von heißen und kalten Bädern

Wann Kälte ratsam ist

Und wie sieht es mit Regenerationsmaßnahmen direkt nach hochintensiven Workouts aus? Mach es wie LeBron James von den LA Lakers und der portugiesischer Fußballstar Cristiano Ronaldo, die Fotos von sich in Eisbädern sitzend gepostet haben. Laut Dr. Dalleck könnte diese Methode, die auch als Kaltwasserbad bezeichnet wird, dann helfen, wenn man weiß, dass man Muskelkater bekommen wird und Kälte zur Linderung braucht (zum Beispiel gleich nach der ersten Bootcamp-Stunde, wenn du das Training längere Zeit ausgesetzt hast). Allerdings weist Dr. Dalleck eindringlich darauf hin, dass Eisbäder nach bestimmten Workouts mehr schaden als nützen können. Eine kürzlich im "Journal of Applied Physiology" veröffentlichte kleine Studie ergab, dass Eisbäder nach einem Widerstandstraining das Muskelwachstum tatsächlich hemmen können.



Wenn du ein Eisbad nehmen möchtest, sollte es eine Temperatur von 11 bis 15 °Grad haben und nicht länger als 11 bis 15 Minuten dauern, so eine Berichtstudie. Theoretisch reduziert das kalte Wasser – ähnlich wie Ibuprofen – Muskelkater, indem es den Entzündungsprozess, der durch Bewegung verursacht wird, blockt. In einigen Studien wird vermutet, dass kaltes Wasser Schmerzen bis zu vier Tage nach dem Training lindern kann.



Natürlich ist ein Eisbad nicht im klassischen Sinn entspannend. Aber es könnte dir helfen, wieder zu mehr innerer Ruhe zu kommen. Dazu Josh Bridges, Profiathlet und ehemaliger U.S. Navy SEAL, der ein Eisbad jeder Meditation vorzieht: "Jeden Morgen nach dem Aufstehen setze ich mich direkt in die Wanne, die vor meinem Haus steht. Das Wasser hat sage und schreibe nur 1 °Grad. Ich hacke die oberste Eisschicht auf und steige dann für vier Minuten in die Wanne, um Atemübungen zu machen. Wenn ich das schaffe, schaffe ich auch den Rest des Tages mit Leichtigkeit."