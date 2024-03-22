Die Geschichte des Air Max 97

Auch wenn du es vielleicht gelesen hast – es waren nicht japanische Hochgeschwindigkeitszüge, die die Inspiration für die stilprägende Air Max 97 Edition mit dem Namen "Silver Bullet" lieferten. Ganz im Gegenteil: Der Designer Christian Tresser erklärte, dass er von der Natur inspiriert worden war – speziell von den Wellen, die entstehen, wenn Wasser in einen Teich tropft.

"Ich stellte mir vor, dass Wasser auf den Schuh tropft und die Wellen sich zum Air-Element verbreiten", so Tresser. In seinem Design verleihen silbrig reflektierende Paspeln dem Air Max 97 einen kontrastierenden mechanischen Look – ein Konzept, das laut Tresser aus seiner Liebe zu Mountainbikes und ihren Metallkomponenten stammt.

Das ist jedoch nur ein Teil der Geschichte dieses Schuhs. Der Air Max 97 war der erste Schuh mit einem durchgehenden sichtbaren Air-Element. Damit gehörte dieser Schuh zu den innovativsten Schuhen seiner Zeit.