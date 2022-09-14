Nike führt seine neueste Air Max-Silhouette ein: den Air Max Scorpion
Produktneuheiten
Der neue Air Max bietet ein bequemes und stützendes Laufgefühl.
Veröffentlichung des Originalinhalts: 14. September 2022
Wissenswertes:
- Der neue Nike Air Max Scorpion ist das Air Max-Modell mit dem bisher größten Luftpolster (berechnet in Kilogramm Luftdruck pro Quadratzentimeter) und bietet so den ganzen Tag lang ein reaktionsfreudiges, bequemes Laufgefühl.
- Bei der Entwicklung des Nike Air Max Scorpion kamen neben 3D- und Virtual-Reality-Designsoftware auch computergestützte Entwurfs- und Konstruktionstools zum Einsatz. Außerdem wurden Technologien zum Erstellen digitaler Abbilder (Digital Twins) sowie maschinelles Lernen genutzt.
Der neueste Air Max stellt einen Wandel im Produktdesign von Nike dar. In einer vergleichsweise kurzen Entwicklungszeit von 18 Monaten entwarfen Nike Teams mithilfe modernster Software den Air Max Scorpion mit dem höchsten Luftanteil aller bisherigen Nike Sneaker.
Das Air-System des Air Max Scorpion bietet ein sensationell neuartiges Tragegefühl. Durch das punktgenaue Dämpfungssystem mit Kontaktpunkten zwischen Fuß und Air-Element wird der Aufprall besser absorbiert. Das Ergebnis: reaktionsfreudiger Tragekomfort bei jedem Schritt.
Beim Obermaterial kommt die leichte Nike Flyknit-Technologie und ein weiches, chenilleartiges Material zum Einsatz. Der Schuh wurde für Nachhaltigkeit konzipiert und besteht aus 20 Prozent Recyclingmaterial gemessen am Gewicht des Produkts.
Die Teams konnten den Schuh dank neuer Virtual-Reality-Designsoftware und Simulationstools in einer viel kürzeren Zeit entwickeln. Die Technologien sorgten auch dafür, dass Designer:innen, Ingenieur:innen und Entwickler:innen in Echtzeit zusammenarbeiten konnten.
Außerdem wurden beschleunigte Test- und Prototyping-Verfahren genutzt, darunter interne Schnelltests virtueller Prototypen und Digital Twins. Durch den Einsatz dieser virtuellen Prototypen konnte das Team den Bedarf an physischen Produktmustern – und die damit verbundenen Umweltbelastungen – reduzieren.
Während frühere Testprotokolle acht Wochen für eine einzige Idee benötigten, ließen sich so dutzende Designkonzepte in nur fünf Wochen testen. Nancy Eisenmenger, Expertin für Materialforschung bei Nike, erklärt, dass das Team durch die verbesserten Verfahren die Grenzen des Materials besser ausloten und so "die Leistung und Herstellbarkeit ohne Kompromisse bei der Ästhetik optimieren" konnte.
Erscheinungsdatum: Der Nike Air Max Scorpion ist am 5. Oktober 2022 erschienen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Nike Air?
Die Air-Dämpfung kam zum ersten Mal im Jahr 1978 bei Schuhen von Nike zum Einsatz. Bei dieser Technologie wird Druckluft in einer strapazierfähigen, flexiblen Membran verwendet, um eine leichtgewichtige Dämpfung zu bieten. Der Air Max 1 war der erste Schuh mit sichtbarer Air-Technologie an der Ferse.
Wie viel kostet der Nike Air Max Scorpion?
Der Verkaufspreis des Air Max Scorpion beträgt 250 $.
Wann kommt der Nike Air Max Scorpion auf den Markt?
Der Nike Air Max Scorpion ist am 5. Oktober 2022 erschienen.