Nike führt seine neueste Air Max-Silhouette ein: den Air Max Scorpion

Die Teams konnten den Schuh dank neuer Virtual-Reality-Designsoftware und Simulationstools in einer viel kürzeren Zeit entwickeln. Die Technologien sorgten auch dafür, dass Designer:innen, Ingenieur:innen und Entwickler:innen in Echtzeit zusammenarbeiten konnten.

Außerdem wurden beschleunigte Test- und Prototyping-Verfahren genutzt, darunter interne Schnelltests virtueller Prototypen und Digital Twins. Durch den Einsatz dieser virtuellen Prototypen konnte das Team den Bedarf an physischen Produktmustern – und die damit verbundenen Umweltbelastungen – reduzieren.

Während frühere Testprotokolle acht Wochen für eine einzige Idee benötigten, ließen sich so dutzende Designkonzepte in nur fünf Wochen testen. Nancy Eisenmenger, Expertin für Materialforschung bei Nike, erklärt, dass das Team durch die verbesserten Verfahren die Grenzen des Materials besser ausloten und so "die Leistung und Herstellbarkeit ohne Kompromisse bei der Ästhetik optimieren" konnte.

Erscheinungsdatum: Der Nike Air Max Scorpion ist am 5. Oktober 2022 erschienen.