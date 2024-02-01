Nike bringt mit der Einführung des Air Max Dn eine bahnbrechende Technologie auf den Markt
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Entdecke alle Details hinter der dynamischsten Silhouette in der Nike Air Max-Kollektion.
Was du wissen solltest
- Am 26. März bringt Nike den Air Max Dn auf den Markt – einen Schuh, der für ein dynamischeres Abrollen von der Ferse zu den Zehen entwickelt wurde.
- Dieses Modell ist der erste Schuh aus der klassischen Schuhkollektion, der mit einem dynamischen Air-Element ausgestattet ist und somit ein geschmeidiges Tragegefühl bei jedem Schritt ermöglicht.
Im Rahmen der Air Max Week 2024 stellt Nike den Air Max Dn vor: einen revolutionären Schuh, der das Gefühl, auf Wolken zu laufen, neu definiert.
Die Entwicklung des Air Max Dn ist das Ergebnis der neuesten Forschung und Technologie von Nike und stellt die nächste Generation der revolutionären Schuhdämpfung dar, die ein unvergleichliches Tragegefühl und einen unvergleichlichen Look bietet. Die Dynamic Air-Technologie kommt zum allerersten Mal im neuen Schuh zum Einsatz. Sie besteht aus einem Nike-Element mit vier Schläuchen, welches für einen einmaligen Tragekomfort, ein weiches Tragegefühl und maximale Sprungkraft bei jedem Schritt entwickelt wurde.
Das Air-Element besteht aus zwei Druckkammern mit je zwei Schläuchen und ist so konzipiert, dass der Druck im Fersenbereich höher als im Vorfußbereich ist. Die Luft kann bei jeder Bewegung frei zwischen den Schläuchen in jeder Kammern fließen. So kann die Luft auf den Druck reagieren, wodurch ein rundum bequemes, geschmeidiges – und interaktives – Tragegefühl bei jedem Schritt entsteht.
"Wir nennen es 'dynamische Bewegung'", erklärt Reggie Hunter, Product Director für Nike Freizeitschuhe. "Die Kammern sind separat konstruiert, sodass das Air-Element bei jedem Schritt auf dein Körpergewicht reagieren kann. Das Abrollen fühlt sich so geschmeidig an, da das Air-Element in Echtzeit mit deinem Fuß interagiert und sich mit dir bewegt. Mit dem Air Max Dn konnten wir dieses Tragegefühl das erste Mal erzeugen."
Dank digitaler Funktionen wie die Finite-Elemente-Analyse konnten unsere Teams das Air-Element des Dn schneller und genauer testen, bevor sie Prototypen für reale Tests im Labor anfertigten. Bei der Ermittlung der Strapazierfähigkeit des Air-Elements konnte das Team beispielsweise die Abnutzung des Schuhs über einen Zeitraum von einem Jahr in nur wenigen Stunden digital simulieren. Das Ergebnis der Zusammenarbeit von Designer:innen, Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen von Nike ist ein Schuh, der Style und ganztägigen Tragekomfort bietet. Es wurde ein besonderer Wert auf Struktur und Halt gelegt, sodass Traktion und Strapazierfähigkeit gewährleistet wird.
Das Nike Team war sich jedoch bewusst, dass das dynamische Air-Element nicht die einzige Besonderheit des Schuhs bleiben sollte. Der Schuh sollte auch über ein frisches und auffälliges Design verfügen – einen Look, den Air Max-Fans so noch nie gesehen haben.
"Heutzutage passen Jugendliche ihre Schuhe an ihr Outfit an, anstatt wie die Sneaker-Fans damals das Outfit an die Schuhe anzupassen", erzählt DePaul Williams, Product Associate für Nike Freizeitschuhe. "Wie zu erwarten wird deshalb häufiger zu energiegeladeneren Farbgebungen gegriffen – oder zu Farben, die einfach zu stylen sind und deinen Kleiderschrank auf ein neues Level heben."
Darüber hinaus spielt der Air Max Dn eine wichtige Rolle für zukünftige Schuhmodelle, da er die nächste Generation des Air Max einläutet.
"Dynamic Air setzt neue Maßstäbe dafür, wie sich Air anfühlt", sagt Kathy Gomez, Nike Vice President für NXT Schuhe. "Wir legen unsere Erwartungen an das, was wir Athlet:innen bieten können, immer höher. Deshalb setzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel und unser gesamtes Know-how ein, um mit der Air-Technologie neue Tragegefühle zu schaffen und dabei noch präziser zu werden. Vor allem aber entwickeln wir etwas, das die Grenzen dessen, was in Sachen Komfort und Bewegung möglich ist, neu definiert. Und das ist erst der Anfang der Zukunft von Air."
Der Nike Air Max Dn All Night sowie weitere Farbgebungen erscheinen am 26. März auf Nike.com und Nike Retail in Erwachsenen- und Jugendgrößen. Die Nike Air Max Dn All Day Farbgebung wird auf SNKRS und in ausgewählten Stores in Erwachsenengrößen erhältlich sein. Weitere Informationen über diesen innovativen Sneaker findest du hier.