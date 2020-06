Deshalb brauchst du Regenerationsläufe

Mit Regenerationsläufen kannst du ganz einfach auch dein wöchentliches Laufpensum erhöhen. Doch wenn du dich dazu entscheidest, an zusätzlichen Tagen zu laufen, dann solltest du dich an diesen Tagen zunächst auf Regenerationsläufe konzentrieren, so Fitzgerald. "Das zusätzliche Lauftraining sorgt dafür, dass dein Körper mehr belastet wird. Du solltest es also möglichst risikofrei gestalten", erklärt Fitzgerald. Das bedeutet, dass du mit langsamen und kurzen Läufen anfangen solltest.



Je fitter du wirst, desto mehr Regenerationsläufe kannst du durch normale Läufe ersetzen. "Wenn du erst einmal ein bestimmtes Level erreicht hast, brauchst du nicht mehr so viele Erholungstage", so Fitzgerald. "Doch selbst Wettkampfläufer laufen an mindestens einem Tag in der Woche deutlich weniger als sie durchschnittlich an jedem anderen Tag laufen. Das bedeutet, dass auch sie ihr Tempo reduzieren und sich somit auf ihre Regeneration konzentrieren." Das beste Beispiel dafür ist Eluid Kipchoge, der als schnellster Marathonläufer aller Zeiten ein Tempo von 4:34 Minuten pro Meile (1,6 km) über 26,2 Meilen (42,2 km) halten kann. Regenerationsläufe macht aber auch er langsamer und läuft beispielsweise 6 Meilen (9,7 km) mit einem Tempo von 9 Minuten pro Meile (1,6 km).



Jetzt fragst du dich bestimmt, ob auch du Regenerationsläufe in deine Trainingsroutine integrieren solltest. Nun, zwingend notwendig ist das nicht. Du kannst natürlich so laufen, wie du willst. Wenn du aber jedes Mal mit dem gleichen Tempo läufst (nicht zu langsam und nicht zu schnell), kannst du nicht von den Vorteilen profitieren, die Regenerationsläufe mit sich bringen, und auch deine Motivation wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten. Wenn du immer Vollgas gibst, gibst du deinem Körper nicht die Chance, besser zu werden.



Regenerationsläufe trainieren deinen Körper und Geist auf eine entspannende Art und Weise. Abgesehen davon wirst du dadurch dein Laufpensum deutlich erhöhen, fügt Fitzgerald hinzu. "Und da eine der besten Möglichkeiten, ein besserer Läufer zu werden, das Laufen selbst ist, gilt Folgendes: Je mehr du läufst, desto besser wirst du."