10 Vorteile von Bodyweight-Übungen erklärt von Expert:innen

Den Widerstand des eigenen Körpergewichts zu nutzen, kann dazu beitragen, Muskeln aufzubauen und beizubehalten. Dem American Council on Exercise (ACE) zufolge stehen Muskeln durch Bodyweight-Übungen unter Spannung, sodass Schäden am Muskelgewebe entstehen, was wiederum einen Muskelaufbau zur Folge hat. Um jedoch weiterhin Fortschritte zu machen, ist es wichtig, die Muskeln regelmäßig herauszufordern.

"Je fortgeschrittener man ist, desto schwieriger wird es, mithilfe von Bodyweight-Übungen an Muskelmasse zu gewinnen, da man sehr anspruchsvolle Übungen finden muss, um Widerstand zu generieren, der das Muskelwachstum anregt", sagt Tamir. "Um kontinuierlich Muskeln aufzubauen, indem man ausschließlich mit Bodyweight-Übungen trainiert, muss man für Variabilität sorgen."

Tamir empfiehlt hierfür, die Geschwindigkeit, die Variationen und die Menge der Übungen zu verändern. Um eine Bewegung anspruchsvoller in Sachen Geschwindigkeit zu gestalten, kannst du die Zeit, in der du dich unter Spannung befindest, erhöhen und die Übung langsamer bzw. alternativ schneller ausführen. Der ACE merkt an, dass bei einer Konzentration auf die exzentrische Phase (beispielsweise die Abwärtsbewegung bei einem Squat) der größte Schaden am Muskelgewebe entsteht, was letztlich das Muskelwachstum anregt.

Verschiedene Variationen von Bodyweight-Übungen durchzuführen, kann ebenfalls zu mehr Widerstand führen. Tamir schlägt z. B. vor, Übungen auf einem Arm bzw. Bein oder einseitige Bewegungen auszuführen. Dazu zählt etwa ein Squat auf einem Bein. Achte aber zu deiner eigenen Sicherheit darauf, dass du beidseitige Bewegungen beherrschst.

Zuletzt kannst du laut Tamir die Menge erhöhen, indem du mehr Wiederholungen und Sets durchführst und so das Muskelwachstum anregst.

Bodyweight-Übungen sind insbesondere für ältere Erwachsene von Vorteil, die einem größeren Risiko ausgesetzt sind, eine Sarkopenie zu erleiden, den Verlust von Muskelmasse und Kraft. Eine Studie aus dem Jahr 2019 in Geriatrics Gerontology ergab, dass Bodyweight-Übungen zusammen mit Eiweißergänzungsmitteln mit Vitamin D dazu beitrugen, die Muskelmasse und Kräfte älterer Erwachsener mit Sarkopenie zu erhöhen.