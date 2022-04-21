Die besten Nike Running Trinkgürtel und Trinkwesten

Damit der Körper richtig funktionieren kann, ist es wichtig, täglich ausreichend Wasser zu trinken. Wasser hilft dem Körper

eine normale Temperatur aufrechtzuerhalten

Gelenke zu schmieren und zu polstern

das Rückenmark und andere empfindliche Gewebe zu schützen

Abfälle zu entsorgen



Die Flüssigkeitszufuhr ist besonders wichtig bei anstrengender körperlicher Betätigung und großer Hitze, da der Körper über den Schweiß Wasser und Elektrolyte verliert. Elektrolyte sind lebenswichtige Mineralien – u. a. Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium –, die dazu beitragen, das richtige Gleichgewicht des Wassers im Körper aufrechtzuerhalten, die Körpertemperatur zu regulieren, Nährstoffe und Abfallstoffe in und aus den Zellen zu transportieren und das ordnungsgemäße Funktionieren der Muskeln und des Nervensystems zu erleichtern. Natrium trägt zur Regulierung des Blutdrucks bei, weshalb manche Athlet:innen ihrem Wasser, das sie nach dem Training trinken, ein wenig Salz hinzufügen.