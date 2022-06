Die besten Crosstraining-Schuhe von Nike

Einer der besten Crosstraining-Schuhe von Nike ist der Nike Metcon . Diese vielseitigen Workout-Schuhe bieten eine breite, flache Ferse für Stabilisierung beim Gewichtheben und genügend reaktionsfreudigen Schaumstoff zur Dämpfung von Bewegungen mit hoher Belastung. Das Außensohlenprofil aus Gummi umschließt das Fußgewölbe und gewährleistet hohe Traktion für zielsichere Landungen nach Sprüngen und frustfreies Seilklettern. Überdies lässt das leichte Obermaterial deine Füße atmen, während texturierte Überzüge robusten Schutz vor Abnutzung gewähren. Der Nike Metcon ist ideal für vielseitige Workouts.Für alle Arten von Crosstraining findet sich ein passender Nike Metcon: für minimales Gewicht bei optimierter Geschwindigkeit, mit optionaler Fersenerhöhung für Gewichtheben oder für zusätzliche Flexibilität bei Bewegungen. Jeder Nike Metcon bietet einzigartige Funktionen, die eine Balance zwischen Stabilität und Reaktionsfreudigkeit herstellen – so sind sie die ideale Wahl für Crosstraining.Was das Aussehen angeht, bestechen diese Schuhe in makellosem Stil. Mit einer vielfältigen Auswahl an Styles und Farben (sowohl in Herren- als auch Damengrößen von Nike), darunter sogar Crosstraining-Schuhe, die vollständig an dein Lieblings-Outfit für Workouts angepasst werden können, findest du sicher ein Design, mit dem du deine Bestform zeigen kannst.