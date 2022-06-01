Die besten Nike Badeanzüge für Damen

Die besten Nike Women Badeanzüge zum Schwimmen oder Entspannen am Pool
Einkaufs-Guide
Von durch Sneaker inspirierte Einteilern bis hin zu umkehrbaren Bikinis: Nike Women Bademode ist für alle Arten von Sommerausflügen zum Strand oder zum Pool gemacht.
Die besten Pool- oder Strandtage beginnen mit schönem Wetter und einem tollen Badeanzug. Wenn du auf der Suche nach einem Badeanzug bist, der bequem sitzt, ist es am besten, über die Anforderungen nachzudenken, die du an ihn stellst: schwimmen, am Pool liegen oder wellenreiten am Strand.
Nike Women Badeanzüge sind in Dutzenden von Styles und Passformen für alle Arten von Aktivitäten im Wasser erhältlich. Hier kommen einige Tipps, die es beim Kaufen eines neuen Nike Badeanzugs zu beachten gilt.
Einteilige Badeanzüge
In der Nike Swim-Kollektion findest du einteilige Badeanzüge, die für Aktivitäten mit höherer Intensität gedacht sind, z. B. zum Schwimmen. So verfügt der Nike Fastback Badeanzug über breite Träger, um eine sichere Passform zu bieten, sowie über einen gewöhnlichen Schutz am Po und flache Nähte, um Reibung zu verringern.
Der Solid Lace-Up Bandeau One Piece dagegen bietet etwas weniger Halt im Brustbereich und abnehmbare Träger. Durch den frechen, minimalen Schnitt am Po und den hohen Schnitt an den Beinen zeigst du damit ein bisschen mehr Haut.
Zweiteilige Badeanzüge
Durch das Kombinieren verschiedener Bikinioberteile und -hosen hast du jede Menge Spaß mit deiner Badeanzugkollektion. Nike Swim bietet verschiedene Styles bei Bikinioberteilen, darunter Bandeaus, Oberteile zum Schnüren am Rücken, Tankinis, Bralettes, umkehrbare Oberteile und sogar "Midkinis" mit Rundhalsausschnitt, die irgendwo in der Mitte zwischen Bikini und Tankini liegen.
Dazu passende Hosen gibt es zu jedem Oberteil. Sie sind in verschiedenen Schnittformen, z. B. mit hohem Bund, mit frechem Schnitt und in Standardpassform, verfügbar. Wenn du während bestimmter Aktivitäten im Wasser nicht zu viel von dir preisgeben willst, hat Nike auch enge Schwimmshorts mit hohem Bund im Angebot, die über eine Innenbeinlänge von rund 15 cm verfügen.
Halt
Auch wenn es manchmal eine ganz schöne Herausforderung sein kann, beim Shoppen einen Badeanzug mit angemessenem Halt im Brustbereich zu finden, ist dies wichtig, insbesondere wenn du vorhast, darin Aktivitäten mit hoher Belastung auszuüben, zum Beispiel Beachvolleyball. Beim Kauf eines Badeanzugoberteils mit festerem Halt ist es am besten, wenn du auf Eigenschaften wie anpassbare Träger und Körbchen achtest.
Passform
Bei der Wahl eines Badeanzugs ist die Passform von besonderer Wichtigkeit. Ein Badeanzug sollte sich bequem anfühlen und beim Sprung in den Pool nicht verrutschen. Ein zu enger Badeanzug kann in die Haut einschneiden und deine Bewegungen einschränken, während ein Badeanzug, der zu weit ist, möglicherweise herunterrutscht, sobald er Wasser aufsaugt.
Beim Shoppen eines neuen Styles ist es eine gute Idee, die Größentabelle für Bademode von Nike anzuschauen und alles abzumessen, bei dem du dir unsicher bist, bevor du deine Auswahl triffst. So geht's:
- Brust: Führe das Maßband waagerecht um die breiteste Stelle des Oberkörpers.
- Taille: Führe das Maßband waagerecht um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo dein Körper sich krümmt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
- Hüfte: Miss dort, wo der Hüftumfang am größten ist. Halte das Maßband waagerecht.
- Oberkörper: Miss vom höchsten Punkt der Schulter (zwischen Halsansatz und Schultergelenk) über den breitesten Teil der Brust zwischen den Beinen hindurch und über den Rücken zurück zum Ausgangspunkt.
Tipp: Wenn du für deine Körpermaße für Hüfte und Taillenumfang zwei unterschiedliche Größenvorschläge erhältst, bestelle die Größe, die deinem Hüftumfang entspricht.
Text: Emilia Benton