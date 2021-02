Ein Burnout verhindern und eine gesunde Sport-Life-Balance finden

A:

Es ist gut, dass du ehrgeizig bist, HAM. Ich bin es auch und kann dich daher verstehen.



Seit ich 3 Jahre alt war, wollte ich immer die Beste sein. Mein großes Vorbild war die Sprinterin Evelyn Ashford, die bei den Olympischen Spielen 1984 Gold holte. Wenn Autos an meinem Haus in Alexandria, Virginia, vorbeifuhren, habe ich immer versucht, auf dem Bürgersteig mit ihnen um die Wette zu laufen. Was meine Eltern wohl von mir gedacht haben?



Dieser Ehrgeiz treibt mich noch heute an, genau wie dich. Jedoch hört es sich bei dir so an, als würdest du einen Preis dafür zahlen müssen. Es ist wichtig, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, damit du nicht irgendwann anfängst, deinen Sport zu hassen.



Ich will dir so gut es geht helfen, doch du solltest auch mit deinem Coach über deine Gefühle reden. Er oder sie wird dir nämlich auch in Zukunft zur Seite stehen können. Du kannst deinen Coach auch bitten, dir einen Therapeuten oder einen Sportpsychologen zu vermitteln, der dir hilft, ein besseres Gleichgewicht zu finden. Das richtige Gleichgewicht zwischen Wettkämpfen und Regeneration bzw. Auszeiten hilft mir dabei, mein Bestes zu geben und glücklich zu sein.



Um dieses Gleichgewicht zu finden, konzentriere ich mich auf all die Dinge, die mir abgesehen vom Basketball sonst noch Spaß machen. Was machst du gerne außer Leichtathletik? Vielleicht liebst du es ja, mit deinem Hund zu spielen, Musik zu hören oder Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Es spielt keine Rolle, was genau du tust, das Entscheidende ist nur, dass du dadurch deinen Kopf frei bekommst. Und auch wenn es dir nicht gelingt, dich sofort zu entspannen, hab etwas Geduld.