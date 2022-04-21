Bra By Adwoa: Der beste Sport-BH

Ich bin ein Mensch, der gerne schon direkt nach dem Aufstehen voll durchstartet. Darum brauche ich einen BH, mit dem ich ins Gym gehen, aber auch durch London streifen kann, ohne mich umziehen zu müssen.

Deshalb liebe ich den Nike Swoosh Sport-BH. Er ist unglaublich bequem und weich und bietet trotzdem optimalen Halt. Wenn ich bei der Session mit meinem Personal Trainer nicht zu sehr geschwitzt habe, behalte ich ihn einfach an, um herumzufahren, Leute zu treffen und zu Auditions zu gehen.

Dieser Sport-BH mit mittlerem Halt ist perfekt für meine Workouts. Gleichzeitig bietet er mir optimale Bewegungsfreiheit.