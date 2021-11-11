Gesunde Ernährung: 8 Tipps für Läufer

Ausreichend Wasser zu trinken ist ein Gesundheitstipp, der häufig auf taube Ohren stößt. Wer Durst hat, trinkt ja schließlich etwas, oder? Bei Läufer:innen ist das jedoch etwas komplizierter.

Dr. Brian St. Pierre, Director of Nutrition bei Precision Nutrition, weist darauf hin, dass der Körper beim Schwitzen Elektrolyte und Flüssigkeit verliert, die für wichtige Funktionen benötigt werden. "Das kann schnell gehen und Folgen haben, wenn der Flüssigkeitsverlust nicht kompensiert wird. Eine der Hauptursachen für Verletzungen, egal bei welchem Sport, ist mangelnde Flüssigkeitszufuhr und Ermüdung. Wer den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht hält, reduziert die Verletzungsgefahr deutlich." (Forschungsergebnisse legen nahe, dass mangelnde Flüssigkeitszufuhr die Kraftausdauer verringern kann, was das Risiko einer Verletzung erhöht.)

Um genug Energie und Power zu haben, müssen die Wasserspeicher vor, während und nach dem Workout gut aufgefüllt werden. "Der Körper kann sich dem Wasserentzug nicht anpassen", so St. Pierre. "Für maximale Performance musst du immer auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten."

Als Faustregel empfiehlt Maciel insbesondere Läufer:innen, die an der frischen Luft trainieren, jeden Tag zwischen 11 bis 15 Glas Wasser à 250 ml zu trinken. Wenn du Schwierigkeiten hast, diese Menge zu dir zu nehmen, kannst du laut St. Pierre die Flüssigkeitszufuhr steigern, indem du Obst und Gemüse isst, das viel Wasser enthält.

Wenn du länger als 15 Minuten läufst, solltest du laut Maciel eine Wasserflasche bei dir haben und alle 15 bis 20 Minuten kleine Schlucke davon trinken. Bei Läufen von über 90 Minuten empfiehlt der Ernährungsspezialist ein Sportgetränk mit Natrium und Kalium, das den schweißbedingten Elektrolytverlust ausgleicht. Um am Wettkampftag Wasserdefizite zu vermeiden, solltest du an jeder Verpflegungsstelle wenigstens ein kleines Schlückchen Wasser trinken.

Apropos Wettkampftag: Du solltest bereits eine Woche vorher ausreichend Wasser trinken, um den Flüssigkeitshaushalt konstant hoch zu halten. "Wer erst am Vorabend oder – noch schlimmer – am selben Tag mehr Wasser zu sich nimmt, kann die leistungseinschränkenden Auswirkungen, die ein Wassermangel bis zu diesem Zeitpunkt auf das Training gehabt haben könnte, nicht mehr geradebiegen", so Maciel.

Aber auch nach dem Lauf bzw. Wettkampf muss der Körper rehydriert werden. Um den Flüssigkeitsverlust zu bestimmen, rät St. Pierre, sich vor und nach dem Laufen zu wiegen. Die Differenz entspricht ungefähr der Menge, die in Form von Flüssigkeit aufzunehmen ist, damit der Körper fit für das nächste Workout ist.