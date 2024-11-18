Alle Neuerscheinungen anzeigen

Jetzt entdecken

Letzte Aktualisierung: 7. August 2026
3 Min. Lesezeit
Das ABC von Nike ACG
Das ABC von Nike ACG

Das ABC von ACG

Wir haben einen Prozess. Bevor wir etwas designen, suchen wir nach einer Inspiration. Sieh dir diese Grundsätze von All Conditions Gear an. Vielleicht lernst du etwas, und Lernen ist cool.

ACG anzeigen
Das ABC von Nike ACG

A – Entworfen, getestet und auf dem Planeten Erde gefertigt. Für Outdoor-Aktivitäten.

ACG steht für All Conditions Gear. Unser Motto ist ganz einfach: "Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt." Alles, was wir tun, geschieht mit Blick auf die Natur und auf dich – unabhängig davon, ob du noch nie wandern warst oder die Natur dein zweites Zuhause ist.

B — Geschichten über bestimmte Orte

Jede Saison gehen wir an einen anderen Ort und lassen uns von der Umgebung inspirieren. Dschungel, Wüste, Vulkane, Tundra: Es gibt keinen Ort, den wir auf der Suche nach Inspiration nicht besuchen.

Das ABC von Nike ACG

C – Die Erde als Inspiration

Unsere Produkte entstehen auf dem Planeten Erde, deshalb halten wir unterwegs Ausschau nach Bedingungen, die uns inspirieren könnten. Beim Laufen über felsiges Terrain braucht man Traktion. Für die Feuchtigkeit im Dschungel dagegen atmungsaktives Mesh. Strände mit schwarzem Sand sind eine Anregung für durchlässige Schuhe.

D – Produkttests

Wie entwickeln wir Ausrüstung, die den Anforderungen von ACG genügt? Wir testen sie, bevor du sie trägst. Auf dem ganzen Planeten, unter allen Bedingungen. Unser Logo ist unser Qualitätssiegel.

Das ABC von Nike ACG

E – Nachhaltigkeit

Beim Designen nehmen wir uns Mutter Natur zum Vorbild. Wir versuchen immer, noch nachhaltiger zu werden. Wir haben nur eine Erde, also sollte sich alles um sie drehen.

F – Für Outdoor-Aktivitäten

Die Philosophie von ACG funktioniert im Einklang mit der Natur. Die Erde soll nicht bezwungen oder gezähmt werden, sondern ist ein Ort, an dem man Spaß haben kann. Man muss einfach nur raus gehen. Wir sind immer noch auf der Erde. Los geht's.

ACG anzeigen
Das ABC von Nike ACG

Das ABC von ACG

Wir haben einen Prozess. Bevor wir etwas designen, suchen wir nach einer Inspiration. Sieh dir diese Grundsätze von All Conditions Gear an. Vielleicht lernst du etwas, und Lernen ist cool.

ACG anzeigen
Das ABC von Nike ACG

A – Entworfen, getestet und auf dem Planeten Erde gefertigt. Für Outdoor-Aktivitäten.

ACG steht für All Conditions Gear. Unser Motto ist ganz einfach: "Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt." Alles, was wir tun, geschieht mit Blick auf die Natur und auf dich – unabhängig davon, ob du noch nie wandern warst oder die Natur dein zweites Zuhause ist.

Das ABC von Nike ACG

B — Geschichten über bestimmte Orte

Jede Saison gehen wir an einen anderen Ort und lassen uns von der Umgebung inspirieren. Dschungel, Wüste, Vulkane, Tundra: Es gibt keinen Ort, den wir auf der Suche nach Inspiration nicht besuchen.

Das ABC von Nike ACG

C – Die Erde als Inspiration

Unsere Produkte entstehen auf dem Planeten Erde, deshalb halten wir unterwegs Ausschau nach Bedingungen, die uns inspirieren könnten. Beim Laufen über felsiges Terrain braucht man Traktion. Für die Feuchtigkeit im Dschungel dagegen atmungsaktives Mesh. Strände mit schwarzem Sand sind eine Anregung für durchlässige Schuhe.

Das ABC von Nike ACG

D – Produkttests

Wie entwickeln wir Ausrüstung, die den Anforderungen von ACG genügt? Wir testen sie, bevor du sie trägst. Auf dem ganzen Planeten, unter allen Bedingungen. Unser Logo ist unser Qualitätssiegel.

Das ABC von Nike ACG

E – Nachhaltigkeit

Beim Designen nehmen wir uns Mutter Natur zum Vorbild. Wir versuchen immer, noch nachhaltiger zu werden. Wir haben nur eine Erde, also sollte sich alles um sie drehen.

Das ABC von Nike ACG

F – Für Outdoor-Aktivitäten

Die Philosophie von ACG funktioniert im Einklang mit der Natur. Die Erde soll nicht bezwungen oder gezähmt werden, sondern ist ein Ort, an dem man Spaß haben kann. Man muss einfach nur raus gehen. Wir sind immer noch auf der Erde. Los geht's.

ACG anzeigen
Das ABC von Nike ACG

Ursprünglich erschienen: 18. November 2024

Verwandte Storys

Der neue Nike ACG Zegama Hike: Robust auf dem Trail. Angenehm für deine Füße.

Produktneuheiten

Wir stellen vor: der Nike ACG Zegama Hike – ein leichter, leistungsstarker Wanderschuh