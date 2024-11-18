Das ABC von Nike ACG

Das ABC von ACG
Wir haben einen Prozess. Bevor wir etwas designen, suchen wir nach einer Inspiration. Sieh dir diese Grundsätze von All Conditions Gear an. Vielleicht lernst du etwas, und Lernen ist cool.
A – Entworfen, getestet und auf dem Planeten Erde gefertigt. Für Outdoor-Aktivitäten.
ACG steht für All Conditions Gear. Unser Motto ist ganz einfach: "Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt." Alles, was wir tun, geschieht mit Blick auf die Natur und auf dich – unabhängig davon, ob du noch nie wandern warst oder die Natur dein zweites Zuhause ist.
B — Geschichten über bestimmte Orte
Jede Saison gehen wir an einen anderen Ort und lassen uns von der Umgebung inspirieren. Dschungel, Wüste, Vulkane, Tundra: Es gibt keinen Ort, den wir auf der Suche nach Inspiration nicht besuchen.
C – Die Erde als Inspiration
Unsere Produkte entstehen auf dem Planeten Erde, deshalb halten wir unterwegs Ausschau nach Bedingungen, die uns inspirieren könnten. Beim Laufen über felsiges Terrain braucht man Traktion. Für die Feuchtigkeit im Dschungel dagegen atmungsaktives Mesh. Strände mit schwarzem Sand sind eine Anregung für durchlässige Schuhe.
D – Produkttests
Wie entwickeln wir Ausrüstung, die den Anforderungen von ACG genügt? Wir testen sie, bevor du sie trägst. Auf dem ganzen Planeten, unter allen Bedingungen. Unser Logo ist unser Qualitätssiegel.
E – Nachhaltigkeit
Beim Designen nehmen wir uns Mutter Natur zum Vorbild. Wir versuchen immer, noch nachhaltiger zu werden. Wir haben nur eine Erde, also sollte sich alles um sie drehen.
F – Für Outdoor-Aktivitäten
Die Philosophie von ACG funktioniert im Einklang mit der Natur. Die Erde soll nicht bezwungen oder gezähmt werden, sondern ist ein Ort, an dem man Spaß haben kann. Man muss einfach nur raus gehen. Wir sind immer noch auf der Erde. Los geht's.
Das ABC von ACG
Wir haben einen Prozess. Bevor wir etwas designen, suchen wir nach einer Inspiration. Sieh dir diese Grundsätze von All Conditions Gear an. Vielleicht lernst du etwas, und Lernen ist cool.
A – Entworfen, getestet und auf dem Planeten Erde gefertigt. Für Outdoor-Aktivitäten.
ACG steht für All Conditions Gear. Unser Motto ist ganz einfach: "Auf der Erde entworfen, getestet und hergestellt." Alles, was wir tun, geschieht mit Blick auf die Natur und auf dich – unabhängig davon, ob du noch nie wandern warst oder die Natur dein zweites Zuhause ist.
B — Geschichten über bestimmte Orte
Jede Saison gehen wir an einen anderen Ort und lassen uns von der Umgebung inspirieren. Dschungel, Wüste, Vulkane, Tundra: Es gibt keinen Ort, den wir auf der Suche nach Inspiration nicht besuchen.
C – Die Erde als Inspiration
Unsere Produkte entstehen auf dem Planeten Erde, deshalb halten wir unterwegs Ausschau nach Bedingungen, die uns inspirieren könnten. Beim Laufen über felsiges Terrain braucht man Traktion. Für die Feuchtigkeit im Dschungel dagegen atmungsaktives Mesh. Strände mit schwarzem Sand sind eine Anregung für durchlässige Schuhe.
D – Produkttests
Wie entwickeln wir Ausrüstung, die den Anforderungen von ACG genügt? Wir testen sie, bevor du sie trägst. Auf dem ganzen Planeten, unter allen Bedingungen. Unser Logo ist unser Qualitätssiegel.
E – Nachhaltigkeit
Beim Designen nehmen wir uns Mutter Natur zum Vorbild. Wir versuchen immer, noch nachhaltiger zu werden. Wir haben nur eine Erde, also sollte sich alles um sie drehen.
F – Für Outdoor-Aktivitäten
Die Philosophie von ACG funktioniert im Einklang mit der Natur. Die Erde soll nicht bezwungen oder gezähmt werden, sondern ist ein Ort, an dem man Spaß haben kann. Man muss einfach nur raus gehen. Wir sind immer noch auf der Erde. Los geht's.