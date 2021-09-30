AARMY-Mitbegründerin Angela Manuel-Davis erklärt, was Selbstverwirklichung und "Living Your Best Life" wirklich bedeutet

Trained Podcast: Finde deinen Grund mit Angela Manuel Davis
Coaching
Manchmal steht man sich einfach nur selbst im Weg. Ganz gleich, ob das bei dir im Fitnessstudio oder ganz allgemein so ist, die Motivationsbeauftragte von AARMY weiß, was du dagegen tun kannst.
"Trained" ist ein Podcast, in dem die neueste Form der ganzheitlichen Fitness untersucht wird.
Sein bestes Leben zu leben bedeutet nicht, dass du deinen Job kündigen und nur noch Margaritas am Strand schlürfen solltest. Für Angela Manuel Davis, Motivationsbeauftragte (ja, das gibt es wirklich!) und Mitbegründerin des Indoor-Cycling- und Bootcamp-Studios AARMY, bedeutet es, herauszufinden, was einen motiviert, und dann alles zu geben. In dieser Folge von Trained spricht die ehemalige Star-Leichtathletin der USA mit Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, warum sie damals Angst vor dem Fahrradfahren hatte, wie sie zum Coach für Jay-Z und Oprah wurde und wie ihr Kurs dank der Ratschläge ihres Vaters als "Church on a Bike" bekannt wurde. Außerdem erklärt sie, warum Verantwortung und Affirmationen einen großen Unterschied machen, wie man zu Hause eine Gruppenatmosphäre schafft und was sie tut, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Kurz gesagt: Sie zeigt uns, wie wir das Leben führen können, das wir verdienen.
"Das Geheimnis ist das Wissen, dass du das, was du dir wünschst, auch verdienst. Oft stehen wir uns selbst im Weg und reden uns Dinge aus, bevor wir sie überhaupt versuchen."
Angela Manuel Davis
Mitbegründerin und Motivationsbeauftrage von AARMY
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.