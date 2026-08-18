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Běžecké boty Nike Black Friday 2026

(41)
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Pánské voděodolné běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Pánské voděodolné běžecké boty
Sleva 30 %
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Nike Maxfly 2
Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Sleva 30 %
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Pánské běžecké silniční boty
Nike Pegasus Plus
Pánské běžecké silniční boty
Sleva 30 %
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Pánské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Vomero 18
Pánské běžecké silniční boty
Sleva 30 %
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Pánské běžecké nepromokavé silniční boty
Recyklované materiály
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Pánské běžecké nepromokavé silniční boty
Sleva 30 %
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Skokanské tretry na lehkou atletiku
Nike Zoom Rival Jump Glam
Skokanské tretry na lehkou atletiku
Sleva 30 %
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Tretra Track & Field Multi-Event
Nike Zoom Rival Multi Glam
Tretra Track & Field Multi-Event
Sleva 30 %
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Běžecké boty pro větší děti
Nike Stellar Ride
Běžecké boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Zoom Fly 6 SE
Nike Zoom Fly 6 SE Dámské silniční závodní boty
Nike Zoom Fly 6 SE
Dámské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Dámské silniční závodní boty
Nike Alphafly 3 Glam
Dámské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sálové boty pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Omni Multi-Court
Sálové boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Dámská běžecká silniční bota
Recyklované materiály
Nike Pegasus Plus
Dámská běžecká silniční bota
Sleva 30 %
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Dámské voděodolné běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Dámské voděodolné běžecké boty
Sleva 30 %
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Běžecké boty pro větší děti
Nike Star Runner 5
Běžecké boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Silniční závodní boty
Nike Streakfly 2
Silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Zoom Rival Distance Glam
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Sleva 30 %
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Pánské běžecké silniční boty
Nike Pegasus Plus
Pánské běžecké silniční boty
Sleva 30 %
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Závodní boty na silnici a do terénu
Nike Zoom Rival Waffle 6
Závodní boty na silnici a do terénu
Sleva 30 %
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Dámské voděodolné běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Dámské voděodolné běžecké silniční boty
Sleva 30 %
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Pánské silniční závodní boty
Nike Zoom Fly 6
Pánské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Pánské voděodolné běžecké silniční boty s reflexními prvky
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Pánské voděodolné běžecké silniční boty s reflexními prvky
Sleva 30 %
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Nike Zoom Ja Fly 4
Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Sleva 30 %
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailové závodní boty
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailové závodní boty
Sleva 30 %
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Sprinterské tretry na lehkou atletiku
Sleva 30 %
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Trailové běžecké boty
Nike Kiger 10
Trailové běžecké boty
Sleva 30 %
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Běžecké boty pro větší děti
Nike Stellar Ride
Běžecké boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Pánské silniční závodní boty
Nike Vaporfly 4
Pánské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Dragonfly 2
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Sleva 30 %
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Běžecké silniční boty pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Vomero 18
Běžecké silniční boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Victory 2
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Sleva 30 %
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Pánské silniční závodní boty
Nike Alphafly 3
Pánské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Skokanské tretry na lehkou atletiku
Nike Pole Vault Elite
Skokanské tretry na lehkou atletiku
Sleva 30 %
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Dámská běžecká silniční bota
Recyklované materiály
Nike Structure 26
Dámská běžecká silniční bota
Sleva 30 %
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Tretry do terénu
Nike Dragonfly XC
Tretry do terénu
Sleva 30 %
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Běžecké boty pro větší děti
Nike Flex Runner 4
Běžecké boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Vaporfly 4 SE
Nike Vaporfly 4 SE Dámské silniční závodní boty
Nike Vaporfly 4 SE
Dámské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Běžecké boty pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Star Runner 5
Běžecké boty pro malé děti
Sleva 29 %
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Boty pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Cosmic Runner
Boty pro malé děti
Sleva 30 %
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Boty pro malé děti
Nike Flex Runner 4
Boty pro malé děti
Sleva 29 %
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Boty pro malé děti
Nike Stellar Ride
Boty pro malé děti
Sleva 30 %
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Bota pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Omni Multi-Court
Bota pro malé děti
Sleva 30 %
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Trailové běžecké boty
Nike Kiger 10
Trailové běžecké boty
Sleva 30 %
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Běžecké boty pro větší děti
Nike Stellar Ride
Běžecké boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Pánské silniční závodní boty
Nike Vaporfly 4
Pánské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Dragonfly 2
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Sleva 30 %
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Běžecké silniční boty pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Vomero 18
Běžecké silniční boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Nike Victory 2
Tretra na lehkou atletiku a dlouhé tratě
Sleva 30 %
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Pánské silniční závodní boty
Nike Alphafly 3
Pánské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Skokanské tretry na lehkou atletiku
Nike Pole Vault Elite
Skokanské tretry na lehkou atletiku
Sleva 30 %
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Dámská běžecká silniční bota
Recyklované materiály
Nike Structure 26
Dámská běžecká silniční bota
Sleva 30 %
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Tretry do terénu
Nike Dragonfly XC
Tretry do terénu
Sleva 30 %
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Běžecké boty pro větší děti
Nike Flex Runner 4
Běžecké boty pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Vaporfly 4 SE
Nike Vaporfly 4 SE Dámské silniční závodní boty
Nike Vaporfly 4 SE
Dámské silniční závodní boty
Sleva 30 %
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Běžecké boty pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Star Runner 5
Běžecké boty pro malé děti
Sleva 29 %
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Boty pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Cosmic Runner
Boty pro malé děti
Sleva 30 %
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Boty pro malé děti
Nike Flex Runner 4
Boty pro malé děti
Sleva 29 %
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Boty pro malé děti
Nike Stellar Ride
Boty pro malé děti
Sleva 30 %
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Bota pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Omni Multi-Court
Bota pro malé děti
Sleva 30 %