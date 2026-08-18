Minimálně 20 % hmotnosti tvoří recyklované materiály – boty

(102)
Nike Flex Train
Nike Flex Train Dámské boty na cvičení
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Recyklované materiály
Nike Flex Train
Dámské boty na cvičení
79,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Dámské boty s reflexními prvky
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Nejprodávanější
Nike V5 RNR
Dámské boty s reflexními prvky
89,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Pánské boty
Recyklované materiály
Nike Dunk Low Retro
Pánské boty
119,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Kopačky na pevný povrch
Nejprodávanější
Nike Phantom 6 Low Elite
Kopačky na pevný povrch
269,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Pánské boty
Recyklované materiály
Nike V5 RNR
Pánské boty
84,99 €
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Pánské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Revolution 7
Pánské běžecké silniční boty
64,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Boty pro malé děti
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Recyklované materiály
Nike Cosmic Runner
Boty pro malé děti
44,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Pánské běžecké trailové boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 3
Pánské běžecké trailové boty
89,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Dámské boty
Recyklované materiály
Nike Cortez Textile
Dámské boty
89,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Pánské boty
Recyklované materiály
Nike Court Vision Low Next Nature
Pánské boty
79,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Pánské běžecké silniční boty
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Recyklované materiály
Nike Revolution 8
Pánské běžecké silniční boty
64,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Dámské boty
Recyklované materiály
Nike Air Max Muse
Dámské boty
159,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Boty
Recyklované materiály
Nike Ava Rover
Boty
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Pánské boty
Nejprodávanější
Nike V5 RNR
Pánské boty
89,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Pánské boty
+1
Recyklované materiály
Nike V5 RNR
Pánské boty
89,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Kotníkové kopačky na různé povrchy pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Kotníkové kopačky na různé povrchy pro větší děti
74,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Dámské běžecké silniční boty
+3
Nejprodávanější
Nike Vomero 18
Dámské běžecké silniční boty
159,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Kopačky na pevný povrch
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 High Elite
Kopačky na pevný povrch
279,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Běžecké silniční boty pro větší děti
+3
Recyklované materiály
Nike Vomero 18
Běžecké silniční boty pro větší děti
119,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Kotníkové kopačky na různé povrchy
Recyklované materiály
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Kotníkové kopačky na různé povrchy
94,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Pánské běžecké silniční boty
+2
Recyklované materiály
Nike Vomero 18
Pánské běžecké silniční boty
159,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Pánské běžecké trailové boty
+3
Recyklované materiály
Nike ACG Pegasus Trail
Pánské běžecké trailové boty
149,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Dámské běžecké silniční boty
+3
Recyklované materiály
Nike Revolution 8
Dámské běžecké silniční boty
64,99 €
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson“
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson“ Dámská běžecká silniční bota
+5
Nejprodávanější
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson“
Dámská běžecká silniční bota
149,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Pánské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Structure 26
Pánské běžecké silniční boty
149,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Dámské trailové běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 3
Dámské trailové běžecké boty
89,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Dámské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Journey Run
Dámské běžecké silniční boty
99,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Nízké kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nízké kopačky na umělou trávu
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Nízké kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nízké kopačky na umělou trávu
64,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Pánské voděodolné běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Pánské voděodolné běžecké boty
114,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Nízké kopačky na různé povrchy pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nízké kopačky na různé povrchy pro větší děti
69,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Kotníkové kopačky na měkký povrch
Recyklované materiály
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Kotníkové kopačky na měkký povrch
99,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Pánské běžecké silniční boty
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Recyklované materiály
Nike Pegasus 42
Pánské běžecké silniční boty
139,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Kopačky na pevný povrch
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 Low Pro
Kopačky na pevný povrch
159,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Pánské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Winflo 12
Pánské běžecké silniční boty
109,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Pánské boty na cvičení
+5
Recyklované materiály
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Pánské boty na cvičení
89,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfové boty
Recyklované materiály
Nike Infinity G NN
Golfové boty
89,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Dámské tréninkové boty
Recyklované materiály
Nike MC Trainer 3
Dámské tréninkové boty
79,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Dámské boty na cvičení
+3
Recyklované materiály
Nike Bella 7
Dámské boty na cvičení
89,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sálové boty pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Omni Multi-Court
Sálové boty pro větší děti
54,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Boty pro větší děti
+2
Nejprodávanější
Nike Court Borough Low Recraft
Boty pro větší děti
64,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
39,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Běžecké boty pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Star Runner 5
Běžecké boty pro malé děti
47,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
44,99 €
Nike Calm
Nike Calm Pánské pantofle
Recyklované materiály
Nike Calm
Pánské pantofle
69,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Dámské voděodolné běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Dámské voděodolné běžecké boty
114,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 Low Pro
Kopačky na umělou trávu
139,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Dámské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Quest 6
Dámské běžecké silniční boty
79,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Pánské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Structure 26
Pánské běžecké silniční boty
149,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Dámské trailové běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 3
Dámské trailové běžecké boty
89,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Dámské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Journey Run
Dámské běžecké silniční boty
99,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Nízké kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nízké kopačky na umělou trávu
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Nízké kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nízké kopačky na umělou trávu
64,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Pánské voděodolné běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Pánské voděodolné běžecké boty
114,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Nízké kopačky na různé povrchy pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nízké kopačky na různé povrchy pro větší děti
69,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Kotníkové kopačky na měkký povrch
Recyklované materiály
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Kotníkové kopačky na měkký povrch
99,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Pánské běžecké silniční boty
+7
Recyklované materiály
Nike Pegasus 42
Pánské běžecké silniční boty
139,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Kopačky na pevný povrch
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 Low Pro
Kopačky na pevný povrch
159,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Pánské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Winflo 12
Pánské běžecké silniční boty
109,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Pánské boty na cvičení
+5
Recyklované materiály
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Pánské boty na cvičení
89,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfové boty
Recyklované materiály
Nike Infinity G NN
Golfové boty
89,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Dámské tréninkové boty
Recyklované materiály
Nike MC Trainer 3
Dámské tréninkové boty
79,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Dámské boty na cvičení
+3
Recyklované materiály
Nike Bella 7
Dámské boty na cvičení
89,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sálové boty pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Omni Multi-Court
Sálové boty pro větší děti
54,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Boty pro větší děti
+2
Nejprodávanější
Nike Court Borough Low Recraft
Boty pro větší děti
64,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
39,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Běžecké boty pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Star Runner 5
Běžecké boty pro malé děti
47,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
Recyklované materiály
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Flex
Nízké kopačky na různé povrchy pro malé děti
44,99 €
Nike Calm
Nike Calm Pánské pantofle
Recyklované materiály
Nike Calm
Pánské pantofle
69,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Dámské voděodolné běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Dámské voděodolné běžecké boty
114,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 Low Pro
Kopačky na umělou trávu
139,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Dámské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Quest 6
Dámské běžecké silniční boty
79,99 €

Nejméně 50 % tvoří materiály z udržitelných zdrojů – oblečení

Tyhle produkty obsahují nejméně 50 % bio bavlny, recyklovaného polyesteru nebo směsi bio bavlny a recyklovaného polyesteru. Bio bavlna se pěstuje bez syntetických chemikálií. Na její výrobu se spotřebuje méně vody než u běžné bavlny. Recyklovaný polyester snižuje množství odpadu a zmenšuje naši uhlíkovou stopu.

Jsme posedlí tím, co do našich produktů dáváme, abyste se v nich cítili skvěle. Neděláme kompromisy a pečlivě pozorujeme, jak se materiály pro naše produkty pěstují, sklízejí a zpracovávají. Soustředíme se na materiály, které používáme nejvíc, takže i na polyester a bavlnu. V porovnání s novým polyesterem snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a emisí uhlíku přibližně o 30 %. Na výrobu bio bavlny se spotřebuje méně vody a chemikálií než u běžné bavlny. Takže nabízíme stejně vynikající kvalitu a funkčnost s menším dopadem na životní prostředí.

Zjisti víc o udržitelnosti v Nike, třeba to, jak pracujeme na zodpovědné výrobě produktu a na ochraně životního prostředí, ve kterém žijeme a hrajeme si.