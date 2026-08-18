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Basketbal Dresy

(67)
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Pánský dres Jordan Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Statement Edition
Pánský dres Jordan Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Chicago Bulls Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti (chlapce)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti (chlapce)
84,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Miami Heat Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Los Angeles Lakers Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Dres Nike Dri-FIT Swingman pro větší děti
Boston Celtics Statement Edition
Dres Nike Dri-FIT Swingman pro větší děti
94,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic
199,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
New York Knicks Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Právě dorazilo
Miami Heat Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Slovinsko
Slovinsko Pánský dres Jordan Limited Jersey Road
Právě dorazilo
Slovinsko
Pánský dres Jordan Limited Jersey Road
89,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
San Antonio Spurs Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Minnesota Timberwolves Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Dallas Mavericks Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“ Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Denver Nuggets Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Toronto Raptors Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Golden State Warriors Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers City Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Řecko Limited Road
Řecko Limited Road Pánský basketbalový dres Nike
Recyklované materiály
Řecko Limited Road
Pánský basketbalový dres Nike
109,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Dres Nike Dri-FIT WNBA Victory
Recyklované materiály
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Dres Nike Dri-FIT WNBA Victory
99,99 €
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Phoenix Suns Icon Edition
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Indiana Pacers Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Golden State Warriors Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Trae Young Atlanta Hawks City Edition 2023/24
Trae Young Atlanta Hawks City Edition 2023/24 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman pro větší děti
Trae Young Atlanta Hawks City Edition 2023/24
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Denver Nuggets Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
New Orleans Pelicans Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Indiana Pacers Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
USAB Limited Road
USAB Limited Road Pánský basketbalový dres Nike
Recyklované materiály
USAB Limited Road
Pánský basketbalový dres Nike
109,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets Icon Edition 2024/25
Nikola Jokić Denver Nuggets Icon Edition 2024/25 Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Nikola Jokić Denver Nuggets Icon Edition 2024/25
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Basketbalový dres Nike
Recyklované materiály
WNBA Legends
Basketbalový dres Nike
79,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Pánský dres Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Orlando Magic
Pánský dres Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Golden State Warriors Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers City Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Řecko Limited Road
Řecko Limited Road Pánský basketbalový dres Nike
Recyklované materiály
Řecko Limited Road
Pánský basketbalový dres Nike
109,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Dres Nike Dri-FIT WNBA Victory
Recyklované materiály
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Dres Nike Dri-FIT WNBA Victory
99,99 €
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Phoenix Suns Icon Edition
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Indiana Pacers Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Golden State Warriors Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Trae Young Atlanta Hawks City Edition 2023/24
Trae Young Atlanta Hawks City Edition 2023/24 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman pro větší děti
Trae Young Atlanta Hawks City Edition 2023/24
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Denver Nuggets Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
New Orleans Pelicans Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Indiana Pacers Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
USAB Limited Road
USAB Limited Road Pánský basketbalový dres Nike
Recyklované materiály
USAB Limited Road
Pánský basketbalový dres Nike
109,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets Icon Edition 2024/25
Nikola Jokić Denver Nuggets Icon Edition 2024/25 Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Nikola Jokić Denver Nuggets Icon Edition 2024/25
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Basketbalový dres Nike
Recyklované materiály
WNBA Legends
Basketbalový dres Nike
79,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Pánský dres Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Orlando Magic
Pánský dres Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €