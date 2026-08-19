  1. Basketbal
    2. /
  2. Oblečení
    3. /
  3. Mikiny a trička

Basketbal Mikiny a trička

(164)
Ja
Ja Pánské basketbalové tričko
Ja
Pánské basketbalové tričko
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Pánské basketbalové tričko bez rukávů
Ja Standard Issue
Pánské basketbalové tričko bez rukávů
64,99 €
Kobe
Kobe Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Kobe
Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Pánský basketbalový dres Nike
KD x NOCTA
Pánský basketbalový dres Nike
119,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Pánský dres Jordan Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Statement Edition
Pánský dres Jordan Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pánské basketbalové tričko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Standard Issue
Pánské basketbalové tričko Dri-FIT
44,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Chicago Bulls Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Team 31
Team 31 Pánské tričko Nike s logem
Team 31
Pánské tričko Nike s logem
34,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Miami Heat Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Nike
Nike Pánské basketbalové tričko
Nike
Pánské basketbalové tričko
44,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti (chlapce)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti (chlapce)
84,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Pánské tričko Nike NBA
Chicago Bulls
Pánské tričko Nike NBA
34,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pánské zápasové basketbalové tílko Dri-FIT
Nike Standard Issue
Pánské zápasové basketbalové tílko Dri-FIT
54,99 €
Kobe
Kobe Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
Kobe
Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
39,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
Nike
Nike Pánské basketbalové tričko
Nike
Pánské basketbalové tričko
44,99 €
Ja
Ja Pánské basketbalové tričko
Ja
Pánské basketbalové tričko
39,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Los Angeles Lakers Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
Nike
Nike Pánské basketbalové tričko
Nike
Pánské basketbalové tričko
44,99 €
Sabrina
Sabrina Basketbalové tričko Nike Dri-FIT
Sabrina
Basketbalové tričko Nike Dri-FIT
44,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
New York Knicks Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Dres Nike Dri-FIT Swingman pro větší děti
Boston Celtics Statement Edition
Dres Nike Dri-FIT Swingman pro větší děti
94,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Pánské tričko s krátkým rukávem
KD x NOCTA
Pánské tričko s krátkým rukávem
54,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Pánské základní tričko s dlouhým rukávem Nike
KD x NOCTA
Pánské základní tričko s dlouhým rukávem Nike
64,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Právě dorazilo
Miami Heat Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Slovinsko
Slovinsko Pánský dres Jordan Limited Jersey Road
Právě dorazilo
Slovinsko
Pánský dres Jordan Limited Jersey Road
89,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
San Antonio Spurs Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Španělsko Practice
Španělsko Practice Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Španělsko Practice
Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
34,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Pánské tričko
Boston Celtics Club
Pánské tričko
34,99 €
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Minnesota Timberwolves Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Dallas Mavericks Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“ Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
San Antonio Spurs
San Antonio Spurs Pánské tričko Nike NBA
San Antonio Spurs
Pánské tričko Nike NBA
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
37,99 €
San Antonio Spurs Courtside
San Antonio Spurs Courtside Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement
San Antonio Spurs Courtside
Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement
39,99 €
Nike
Nike Pánské basketbalové tričko
Nike
Pánské basketbalové tričko
44,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Denver Nuggets Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Toronto Raptors Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pánský tréninkový síťovaný basketbalový dres
Recyklované materiály
Nike Standard Issue
Pánský tréninkový síťovaný basketbalový dres
44,99 €
Kobe „Mamba Day“
Kobe „Mamba Day“ Pánské tričko Dri-FIT Max90
Kobe „Mamba Day“
Pánské tričko Dri-FIT Max90
49,99 €
Sabrina
Sabrina Basketbalové tričko Nike Dri-FIT
Sabrina
Basketbalové tričko Nike Dri-FIT
44,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
New York Knicks Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Dres Nike Dri-FIT Swingman pro větší děti
Boston Celtics Statement Edition
Dres Nike Dri-FIT Swingman pro větší děti
94,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Pánské tričko s krátkým rukávem
KD x NOCTA
Pánské tričko s krátkým rukávem
54,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Pánské základní tričko s dlouhým rukávem Nike
KD x NOCTA
Pánské základní tričko s dlouhým rukávem Nike
64,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Právě dorazilo
Miami Heat Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Slovinsko
Slovinsko Pánský dres Jordan Limited Jersey Road
Právě dorazilo
Slovinsko
Pánský dres Jordan Limited Jersey Road
89,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
San Antonio Spurs Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Španělsko Practice
Španělsko Practice Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Španělsko Practice
Pánské basketbalové tričko Nike Dri-FIT
34,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Pánské tričko
Boston Celtics Club
Pánské tričko
34,99 €
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Minnesota Timberwolves Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Dallas Mavericks Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/2023
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“ Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
San Antonio Spurs
San Antonio Spurs Pánské tričko Nike NBA
San Antonio Spurs
Pánské tričko Nike NBA
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
37,99 €
San Antonio Spurs Courtside
San Antonio Spurs Courtside Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement
San Antonio Spurs Courtside
Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement
39,99 €
Nike
Nike Pánské basketbalové tričko
Nike
Pánské basketbalové tričko
44,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Denver Nuggets Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Toronto Raptors Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pánský tréninkový síťovaný basketbalový dres
Recyklované materiály
Nike Standard Issue
Pánský tréninkový síťovaný basketbalový dres
44,99 €
Kobe „Mamba Day“
Kobe „Mamba Day“ Pánské tričko Dri-FIT Max90
Kobe „Mamba Day“
Pánské tričko Dri-FIT Max90
49,99 €