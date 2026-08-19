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Ženy Basketbal Dresy

(13)
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Los Angeles Lakers Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/2023
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
Caitlin Clark Indiana Fever Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Golden State Warriors Icon Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Dres Nike Dri-FIT WNBA Victory
Recyklované materiály
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Dres Nike Dri-FIT WNBA Victory
99,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Boston Celtics Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
Golden State Warriors Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
A'ja Wilson Las Vegas Aces Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026 Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Recyklované materiály
Sabrina Ionescu New York Liberty Rebel Edition 2026
Dres Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Basketbalový dres Nike
Recyklované materiály
WNBA Legends
Basketbalový dres Nike
79,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Recyklované materiály
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
Sleva 30 %