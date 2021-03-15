Jak se přestat stresovat a skórovat pod tlakem

Zeptej se trenéra: Proč se při zápasech cítím jako svázaný?
Trénink
Mladý basketbalista by rád proměnil trénink ve vítězství a trenérka Kara Lawsonová z týmu Duke mu poradí, jak na to.
Poradna, která ti pomůže soustředit se na výkon.
Otázka:
Milá trenérko,
hraju basket na střední škole a v tréninku mi to jde výborně. Skoro každá střela mi tam padá, jsem rychlý na obou stranách palubovky a užívám si každou sekundu hry. Ale při zápasech je všechno jinak. Jsem jako přiškrcený. Jako by mě najednou sevřel strach ze selhání a moje svaly zapomenou, jak střílet – nejhorší je to s trestnými hody, které při tréninku střílím jako na běžícím páse. Navíc mám pocit, jako by moje úzkost s každým zápasem rostla. Vím, že mám na to, abych podával vynikající výkony, ale nedokážu to prodat, když je to opravdu potřeba. Proč se mi to stává? A můžu s tím něco dělat?
podává nevýrazné výkony při zápasech
18letý basketbalista
Odpověď:
Rozumím tvému problému.
Při zápasech se mi často zdálo, že hraju příšerně, ale na videu mi to potom tak zlé nepřišlo. Nepopírám, že v ten moment to může vypadat jako katastrofa, ale ve skutečnosti míváme tendenci svoje selhání zveličovat.
Jen málokdo mi v životě poradil tak skvěle jako fotbalový trenér na druhém stupni základky. Když jsem byla po zápase zklamaná svojí hrou, tak mi říkal: „Nemůžeš hrát pořád dokonale. Cílem je, aby ses při zápase dokonalosti co nejčastěji přibližovala.“ Jinak řečeno, nikdy nebudeš dokonalý – ale můžeš dát perfektní přihrávku, perfektně vystřelit nebo předvést perfektní obranný zákrok.
Být na tvém místě, tak si to nechám potvrdit od někoho, komu důvěřuješ. Projdi si s trenérem svoje statistiky, ať vidíš, jestli se shodují s tvými pocity. Když hráči říkají, že jim to nejde, tak tím většinou myslí střelbu, ale je potřeba věnovat pozornost všem číslům. Pokud mají pozitivní statistiky stoupající trend, tak je to pokrok (a máš větší šanci dotýkat se dokonalosti).
Nikdy nebudeš dokonalý – ale můžeš dát perfektní přihrávku, perfektně vystřelit nebo předvést perfektní obranný zákrok.
V tréninku ti to jde dobře, ale v zápasech se ti nedaří? Vítej v reálném životě! Nechci to zlehčovat. Dovednost, kterou si osvojíš při pohodovém tréninku, je extrémně těžké předvést v ostrém zápase. Některé z mých hráček se chtějí zlepšit ve střelbě, a tak na tom týden pracují. Když jim to pak při zápase moc nejde, tak mi namítají: „Ale trenérko, vždyť jsem přece střelbu trénovala minulý týden!“ A já na to říkám: „Fajn, musíš trénovat několik let. Pak se máme o čem bavit.“ Tuhle zkreslenou představu o růstu má hodně mladých lidí. Neví, že to chce spoustu času – a že nerosteme jako tráva, když zaprší.
Nikdy to není jenom o tom, jak střílíš. Svému týmu jsi prospěšný mnoha způsoby.
Jestli chceš opravdu růst, tak dělej to samé, co jsem dělala já: vezmi do rukou míč a piluj každý den svoje dovednosti. Nevynechej ani den. Můžeš cvičit na příjezdové cestě u domu nebo v nedalekém parku. Najdi si způsob, jak si vytvořit ideální prostor na trénink. Za měsíc uděláš pokroky, o jakých se ti nesnilo. A co teprve za dva nebo tři měsíce.
Opakování dělá mistra…
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawsonová je hlavní trenérkou ženského basketbalového týmu na Duke University. Dřív fungovala jako asistentka trenéra u Boston Celtics a uznávaná rozhlasová analytička. 13 sezón patřila k vynikajícím hráčkám WNBA, tým Monarchs dokonce dovedla k mistrovskému titulu. Byla součástí národního týmu USA, který na LOH v Pekingu v roce 2008 vyhrál zlato. Coby klíčová hráčka pomohla celku Lady Vols z Tennessee ke třem účastem ve finálové čtyřce NCAA.
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Ilustrace: Harrison Freeman
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