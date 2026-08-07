Objev našeho průvodce hraním pro celou rodinu
Hra začíná u tebe
Hraní má důležitou roli při kultivaci aktivního a zdravého způsobu života pro dospělé i děti. Nicméně s tím, jak stárneme, se nám začínají kupit životní povinnosti a je náročnější se naladit na dětský přístup k zábavě.
Jelikož jsou děti otevřenější sportu a cvičení, když je do nich zakomponován prvek představosti, je čas znovu objevit naše vnitřní dítě, abychom dokázali porozumět našim vlastním potomkům. Podívej se na náš odborný program průvodce hraním, který jsme sestavili spolu s odbornicí na hravost, Emmou ze společnosti Playful Den, aby pro tebe a tvoji rodinu a přátele bylo snazší znovu objevit zábavu.
Co očekávat:
– Přizpůsobený průvodce hraním navržený naší odbornicí na děti, který ti pomůže odemknout skutečnou sílu hraní ve tvém každodenním životě.
– Odborné rodinné rady rozdělené do čtyř snadno pochopitelných modulů, které ti pomohou hraní posunout na novou úroveň.
– Uloženo v aplikaci Nike pro snadné použití a přístup.
Co je Play
Chceme přimět rodiče, aby se vnímali jako vzory v oblasti hraní, a pochopili, že udělat si čas na vlastní hraní má pozitivní dopad na hraní s jejich dětmi.
Proč si každý hrajeme odlišně
Je důležité pochopit, že každý si rád hraje jinak, a že když rodiče poznají hravou osobnost sebe i svých dětí, budou cítit větší jistotu ohledně toho, jak své děti podporovat a najít jim odpovídající činnosti.
Hraní jako nastavení mysli
Jak přizpůsobit své nastavení mysli a fyzické prostředí, aby k hraní mohlo každý den docházet přirozeněji – od přijetí spontánnosti k objevení nových cest k zábavě.
Dlouhodobé hraní
Jak proměnit některé z poznatků a činností v nové chování a způsoby přemýšlení, které rodičům umožní změny udržet, a jak objevit jedinečnou kulturu vaší rodiny, než vyrazíte do světa.
Přidáš se?
Nauč své děti mít radost ze sportu a pohybu pomocí našeho programu hraní v aplikaci Nike.