Představujeme Jawahir ‚JJ‘ Robleovou, první britskou rozhodčí s hidžábem

Děti se ptají JJ Robleové na všechno, co je zajímá

Jawahir Robleová, známá pod roztomilou přezdívkou JJ, zvládá spoustu věcí naráz. Na fotbalovém hřišti trénuje víc než dvacet dětí, doma má úkolů až nad hlavu, a přitom se ještě stíhá naplno věnovat práci rozhodčí. I když se zdá, že je JJ zralá na to, aby si dala pauzu, má pořád úsměv na tváři a píšťalku kolem krku a svým pozitivním přístupem dokáže strhnout i ostatní.



Somálské uprchlici Jawahir se podařilo prolomit bariéry – stala se první ženskou rozhodčí ve Velké Británii, která nosí hidžáb. Její život se točí kolem fotbalu – ráda hraje a píská zápasy, ale kromě toho ji taky vždycky bavilo trénování. „V mém okolí není moc dětí, které hrají fotbal, zvláště dívek je hodně málo. Rozhodla jsem se, že to změním, a vytvořila jsem dívčí klub. A pak jsem založila ještě jeden a pak zase další, až se nám tuhle oblast podařilo probudit k životu. Je to jako sen,“ říká Jawahir. Na začátku jí šlo jednoduše o to, aby jejích sedm neteří nesedělo doma. Tým, který vytvořila, se ale rychle stal oázou pro děti a rodiny z celé její komunity.