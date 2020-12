Existují dobré druhy jídla „na obalení nervů“?

„Další potíž je samozřejmě v tom, že to, z čeho se sladké, slané a tučné lahůdky vaří, pečou a smaží – cukr, sůl, smetana, sýr nebo máslo – bývá ve větším množství nezdravé,“ dodává Oleniková. A na rovinu: Kolikrát se po koblize nebo velkém burritu vydáš do tělocvičny nebo na rande nebo se pustíš zase do práce s pocitem lehkosti a pohody?



To neznamená, že si nemůžeš dát vydatné jídlo, znamená to jen, že se při jeho výběru vyplatí zdravější přístup. První krok je jídlo vnímat, „zpomalit proces konzumace, na jídlo se soustředit a vychutnávat si ho, takže tě uspokojí už menší množství,“ radí Gruberová. Druhým krokem k nalezení rovnováhy – stavu, kdy si užiješ každé sousto tátova legendárního zmrzlinového poháru, ale nepřejíš se ho — je znovu si zformulovat, co pro tebe útěšné jídlo znamená. Povíme ti, jak na to.