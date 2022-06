Trénink a menstruační cyklus. Nevyřčené dotazy

Hormonální antikoncepce je složité téma. Jak samotný název napovídá, funguje tak, že upravuje přirozené hladiny hormonů. Pojď spolu s námi prozkoumat tenhle nesmírně důležitý nevyřčený dotaz, ať máš přehled o tom, jak to celé probíhá.

Od 1. dne užívání platíčka do přibližně 5. dne

Začíná to tím, že si vezmeš první pilulku z platíčka. Prvních pět dnů probíhá stejně jako časná fáze. Protože jsou hormony na nízké úrovni, můžeš trénovat naplno, např. zvedat činky, rychle běhat nebo cvičit HIIT.

Přibližně od 6. do 22. dne

Když načínáš druhý týden užívání pilulek, postupně přibývá hormonů a s tím se zpomaluje regenerace. Pro dosažení správných výsledků si proto musíš vyčlenit o trochu delší čas na regeneraci mezi náročnými cvičeními. Zhruba dva a půl týdne se budeš nacházet na začátku luteální fáze. Možná to zní složitě, ale jde o to, že hormony ještě nedosáhly nejvyšší úrovně, takže můžeš pokračovat v aerobním cvičení se střední intenzitou, jako je třeba běh ve stabilním tempu. Můžeš si všimnout, že ti dochází energie, takže začni trénovat o trochu volněji a vyhraď si hodně času na regeneraci.

Přibližně od 23. do 28. dne

Věděla jsi, že v posledním týdnu užívání se pilulky označují jako „bonbónky“, protože neobsahují žádné hormony? Na začátku tohohle týdne jsou tvoje hormony na nejvyšší hladině, proto by to měl být tvůj odpočinkový týden. Opravdu se zaměř na regeneraci: choď na procházky, medituj nebo cvič jógu. Až se v průběhu týdne ze systému odplaví hormony z aktivních pilulek, tvoje tělo bude připravené začít nový kompletní cyklus. Znova vstupuješ do časné fáze, takže je čas načít nové platíčko pilulek.