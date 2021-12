Měla bys sladit svoje trénování s menstruačním cyklem?

„Každá žena má hormon estrogen (který odpovídá za vývoj reprodukčního systému) a progesteron (který připravuje dělohu na možné těhotenství). Jejich hladiny se pravidelně mění, což může ovlivnit, jak se hýbeš, přemýšlíš i co cítíš, a to nejen během menstruace, ale i každý den cyklu,“ říká Georgie Bruinvelsová, PhD, výzkumná vědkyně v bioanalytické společnosti Orecco. Proto ti jeden den může připadat, že máš nekonečnou zásobu energie, a další den se nedokážeš zvednout z gauče a brečíš nad reklamou na zvířecí útulek.



Tahle proměnlivost může taky ovlivnit, jak se tvoje tělo přizpůsobuje tréninku – a to může být dobrá věc. Znamená to, že každý den v měsíci můžeš strategicky zhodnotit, jak a kdy máš trénovat, abys dosáhla požadovaných výsledků. „Znamená to, že můžeš sladit svůj cyklus s tréninkem a výživovým plánem na základě toho, jaké hormonální procesy ve tvém těle probíhají, abys z nich vytěžila maximální fyzické, mentální i emoční výhody,“ říká Stacy Simsová, PhD, psycholožka žen sportovkyň a autorka knihy Roar, průvodce pro aktivní ženy o tématech výživy a tréninku z psychologického pohledu. Výzkum ohledně přizpůsobování tréninku cyklu se neustále vyvíjí, ale jeho uvedení do praxe může být přínosné už teď.



Pokud jsi ochotná prožívat přirozený cyklus (v překladu: vyhnout se hormonální antikoncepci, protože většina z nich ovlivňuje hormonální změny, takže pak je potřeba zvolit jiný přístup), tahle menstruační mapa od Simsové tě provede jeho různými fázemi. Jen si pamatuj, že každé tělo a každý cyklus jsou jiné, takže výsledky nejsou zaručené. Vyzkoušet nový postup může být ale i tak vítaná změna rytmu a může ti pomoct odhalit nové informace o tom, co dělá tvému tělu dobře.