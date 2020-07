Jak přivést děti ke sportu

Komunikace

Komunikace je nesmírně důležitá. „Když s dětmi mluvíš, uzpůsob tomu svůj slovník, když to jde. Nepoužívej moc odborných termínů,“ doporučuje Isyan. „Při trénincích je hodně motivuju a chválím, aby se cítily sebejistě.“ Na konci tréninku je dobré vyslechnout, co mají na srdci. Zeptej se jich proto, o čem by chtěly mluvit. Můžete všechno probrat, ale neznamená to, že je budeš poučovat. Co se jim líbilo? Co se jim nelíbilo? Nechtěly by zkusit i nějaké jiné aktivity? Na základě jejich zpětné vazby můžeš cvičení pro příště upravovat.