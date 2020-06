Jak naučit děti dělat rozhodnutí

Ptej se jich

„Být trenérem neznamená, že jenom přikazuješ – musíš taky poslouchat a učit se,“ říká Njabulo.



Pokládej dětem otázky a ukaž jim tak, že tě zajímá jejich názor. „Dej jim možnost volby, ať můžou projevit svoje pocity. Procvičí si tak rozhodování a to jim pomůže, aby si víc věřily, líp se chovaly a dokázaly vést ostatní.“



Když se budeš řídit tím, co ti děti říkají, získáš si respekt a důvěru – a to je skvělé pro každého.