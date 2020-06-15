Jak naučit děti dělat rozhodnutí
Trénink
Nike Training
Správné rozhodování může děti i tebe motivovat k pohybu a pozitivnímu myšlení.
Čím víc času trávíme doma, tím náročnější je udržet děti aktivní. Inspirovali jsme se iniciativou Nike Made to Play a každý týden rozebíráme jeden ze šesti tréninkových tipů, abychom dětem pomohli dobít energii a motivovali je k pohybu.
Tenhle týden se zaměříme na rozhodování. Njabulo Ngxongo, trenér Nike, který pracuje pro agenturu Sportstec v jihoafrickém Sowetu, vysvětluje, jak vést děti k tomu, aby se samy rozhodovaly.
Ptej se jich
„Být trenérem neznamená, že jenom přikazuješ – musíš taky poslouchat a učit se,“ říká Njabulo.
Pokládej dětem otázky a ukaž jim tak, že tě zajímá jejich názor. „Dej jim možnost volby, ať můžou projevit svoje pocity. Procvičí si tak rozhodování a to jim pomůže, aby si víc věřily, líp se chovaly a dokázaly vést ostatní.“
Když se budeš řídit tím, co ti děti říkají, získáš si respekt a důvěru – a to je skvělé pro každého.
Nech je, ať se ujmou vedení
Jestli chceš, aby byly děti pořád motivované a aktivní, nech je rozhodovat o tom, co dělají. Ať se na den ujmou vedení a vytvoří si vlastní aktivity. „Nech je, ať při hraní ukážou, co v nich je, a naslouchej jejich návrhům,“ říká Njabulo. „Určitě z toho budou mít radost.“