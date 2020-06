Palubovka v chorvatské Gajnici

Během okamžiku odhodí hráči svršky, utáhnou tkaničky u bot a v ostrém tempu se pustí do hry pět na pět. Na hřišti Taxi se hraje s vysokým nasazením. Fauly se většinou nepískají, a když se ženeš na koš, tak si to většinou pěkně odskáčeš. Označit hru za „útočně laděnou“ by bylo příliš slabé slovo. „Vždycky jsme praktikovali spíš drsnější způsob hry,“ říká rozehrávač Ivan Krizmanič, který se elegantně pohybuje po hřišti a přivádí soupeře do úzkých svým křížným driblinkem. „Nikomu se nedá nic zadarmo, každý bod je potřeba si vybojovat.“