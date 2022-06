Jak sladit cvičení s menstruačním cyklem. Nevyřčené dotazy

Výhoda č. 2: Zklidnění křečí

Cvičení při menstruaci může snížit zánět v těle, který způsobuje stahování dělohy – to jsou právě ty křeče do břicha, které znáš jako menstruační bolesti. Už jenom to je důvod, proč se začít hýbat. Jestli hodně krvácíš, stačí klidně lehká procházka. Ale jestli ti tělo dává zelenou, jdi do toho naplno a neboj se cvičení s vysokou intenzitou. Vyplavené endorfiny ti zlepší náladu a navíc působí jako přirozený prostředek proti bolesti. Tak hurá cvičit a zahnat křeče.

Výhoda č. 3: Harmonie celého těla

Když trénuješ v souladu s cyklem, využíváš sílu každé fáze. To znamená, že poznáš, kdy tvoje tělo prahne po nějaké fyzické zátěži a tlačí tě do toho, a naopak, kdy touží po regeneraci. Pojďme si o tom říct trochu víc:

Na začátku cyklu, kdy je hladina hormonů nízká, tvoje tělo snáz reaguje na zátěž při cvičení a zotavení, protože je odolnější. Je to ideální doba na vysoce intenzivní tréninky a na to dát si pořádně do těla. Endorfiny, které tvoje tělo uvolňuje, mají pozitivní vliv na neurotransmitery, a ty tak nemáš během dne problém zvládat vyšší zátěž – jak fyzickou, tak z okolí. Když se ale pokusíš o stejnou intenzitu ve fázi, kdy s tebou mávají hormony (po ovulaci směrem k začátku další menstruace), kdy je tvoje tělo nejmíň schopné se zotavit, má to opačný účinek. Takže synchronizace tréninku je vlastně jenom o tom dát tělu takovou úroveň pohybu, jakou potřebuje a po jaké v konkrétní moment prahne.