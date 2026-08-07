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Poslední aktualizace: 7. srpna 2026
Doba čtení 3 min
Abeceda Nike ACG
Abeceda Nike ACG

Abeceda ACG

Máme proces. Než něco vytvoříme, hledáme inspiraci. Podívej se na naše hlavní zásady kolekce All Conditions Gear. Možná se něco naučíš a učení se je přece super.

Nakupovat ACG
Abeceda Nike ACG

A – Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.

ACG je zkratka pro All Conditions Gear. Naše heslo zní: „Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.“ Všechno, co vyrábíme, se hodí do divočiny i pro praktické využití, ať už je pro tebe příroda španělskou vesnicí, nebo jsi naopak ostříleným průvodcem divočinou.

B – Příběhy podle místa výskytu

Každou sezónu se vypaříme do jiné krajiny a vnímáme místní prostředí a podmínky. Džungle, pouště, sopky, tundry: neexistuje místo, kam bychom se za inspirací nevydali.

Abeceda Nike ACG

C – Navrhujeme s planetou Zemí, naší múzou

Naše produkty vyrábíme na planetě Zemi, takže když jsme venku, držíme se podmínek, které nám pomůžou dotáhnout naše návrhy. Treking po skalnatém terénu vyžaduje trakci. Z lepkavé vlhkosti v džungli se stává prodyšná síťovina. Pláže s černým pískem inspirují boty, které ti umožní všechno nasáknout.

D – Testování produktu

Jak vynalézáme výbavu, která odpovídá standardům ACG? Než si ji oblékneš, my ji otestujeme. Všude na zemi, za všech podmínek. Naše logo je zárukou kvality.

Abeceda Nike ACG

E – Udržitelnost

Při výrobě našich produktů bereme ohled na Matku přírodu. Neustále hledáme způsoby, jak být udržitelnější. Planetu Zemi máme jen jednu, tak bychom se zase měli točit my kolem ní.

F – Venkovní použití

Filozofie ACG funguje v souladu s přírodou. Planeta Země není věc, co by se dala dobýt nebo zkrotit. Je místem, kde se můžete pobavit. Jediné, co musíme, je vydat se ven. Pořád tu ještě žijeme. Tak pojďme na to.

Nakupovat ACG
Abeceda Nike ACG

Abeceda ACG

Máme proces. Než něco vytvoříme, hledáme inspiraci. Podívej se na naše hlavní zásady kolekce All Conditions Gear. Možná se něco naučíš a učení se je přece super.

Nakupovat ACG
Abeceda Nike ACG

A – Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.

ACG je zkratka pro All Conditions Gear. Naše heslo zní: „Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.“ Všechno, co vyrábíme, se hodí do divočiny i pro praktické využití, ať už je pro tebe příroda španělskou vesnicí, nebo jsi naopak ostříleným průvodcem divočinou.

Abeceda Nike ACG

B – Příběhy podle místa výskytu

Každou sezónu se vypaříme do jiné krajiny a vnímáme místní prostředí a podmínky. Džungle, pouště, sopky, tundry: neexistuje místo, kam bychom se za inspirací nevydali.

Abeceda Nike ACG

C – Navrhujeme s planetou Zemí, naší múzou

Naše produkty vyrábíme na planetě Zemi, takže když jsme venku, držíme se podmínek, které nám pomůžou dotáhnout naše návrhy. Treking po skalnatém terénu vyžaduje trakci. Z lepkavé vlhkosti v džungli se stává prodyšná síťovina. Pláže s černým pískem inspirují boty, které ti umožní všechno nasáknout.

Abeceda Nike ACG

D – Testování produktu

Jak vynalézáme výbavu, která odpovídá standardům ACG? Než si ji oblékneš, my ji otestujeme. Všude na zemi, za všech podmínek. Naše logo je zárukou kvality.

Abeceda Nike ACG

E – Udržitelnost

Při výrobě našich produktů bereme ohled na Matku přírodu. Neustále hledáme způsoby, jak být udržitelnější. Planetu Zemi máme jen jednu, tak bychom se zase měli točit my kolem ní.

Abeceda Nike ACG

F – Venkovní použití

Filozofie ACG funguje v souladu s přírodou. Planeta Země není věc, co by se dala dobýt nebo zkrotit. Je místem, kde se můžete pobavit. Jediné, co musíme, je vydat se ven. Pořád tu ještě žijeme. Tak pojďme na to.

Nakupovat ACG
Abeceda Nike ACG

Původně zveřejněno: 18. listopadu 2024