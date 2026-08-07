Abeceda Nike ACG

Abeceda ACG
Máme proces. Než něco vytvoříme, hledáme inspiraci. Podívej se na naše hlavní zásady kolekce All Conditions Gear. Možná se něco naučíš a učení se je přece super.
A – Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.
ACG je zkratka pro All Conditions Gear. Naše heslo zní: „Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.“ Všechno, co vyrábíme, se hodí do divočiny i pro praktické využití, ať už je pro tebe příroda španělskou vesnicí, nebo jsi naopak ostříleným průvodcem divočinou.
B – Příběhy podle místa výskytu
Každou sezónu se vypaříme do jiné krajiny a vnímáme místní prostředí a podmínky. Džungle, pouště, sopky, tundry: neexistuje místo, kam bychom se za inspirací nevydali.
C – Navrhujeme s planetou Zemí, naší múzou
Naše produkty vyrábíme na planetě Zemi, takže když jsme venku, držíme se podmínek, které nám pomůžou dotáhnout naše návrhy. Treking po skalnatém terénu vyžaduje trakci. Z lepkavé vlhkosti v džungli se stává prodyšná síťovina. Pláže s černým pískem inspirují boty, které ti umožní všechno nasáknout.
D – Testování produktu
Jak vynalézáme výbavu, která odpovídá standardům ACG? Než si ji oblékneš, my ji otestujeme. Všude na zemi, za všech podmínek. Naše logo je zárukou kvality.
E – Udržitelnost
Při výrobě našich produktů bereme ohled na Matku přírodu. Neustále hledáme způsoby, jak být udržitelnější. Planetu Zemi máme jen jednu, tak bychom se zase měli točit my kolem ní.
F – Venkovní použití
Filozofie ACG funguje v souladu s přírodou. Planeta Země není věc, co by se dala dobýt nebo zkrotit. Je místem, kde se můžete pobavit. Jediné, co musíme, je vydat se ven. Pořád tu ještě žijeme. Tak pojďme na to.
Abeceda ACG
Máme proces. Než něco vytvoříme, hledáme inspiraci. Podívej se na naše hlavní zásady kolekce All Conditions Gear. Možná se něco naučíš a učení se je přece super.
A – Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.
ACG je zkratka pro All Conditions Gear. Naše heslo zní: „Navrženo, testováno a vyrobeno na planetě Zemi. Pro venkovní použití.“ Všechno, co vyrábíme, se hodí do divočiny i pro praktické využití, ať už je pro tebe příroda španělskou vesnicí, nebo jsi naopak ostříleným průvodcem divočinou.
B – Příběhy podle místa výskytu
Každou sezónu se vypaříme do jiné krajiny a vnímáme místní prostředí a podmínky. Džungle, pouště, sopky, tundry: neexistuje místo, kam bychom se za inspirací nevydali.
C – Navrhujeme s planetou Zemí, naší múzou
Naše produkty vyrábíme na planetě Zemi, takže když jsme venku, držíme se podmínek, které nám pomůžou dotáhnout naše návrhy. Treking po skalnatém terénu vyžaduje trakci. Z lepkavé vlhkosti v džungli se stává prodyšná síťovina. Pláže s černým pískem inspirují boty, které ti umožní všechno nasáknout.
D – Testování produktu
Jak vynalézáme výbavu, která odpovídá standardům ACG? Než si ji oblékneš, my ji otestujeme. Všude na zemi, za všech podmínek. Naše logo je zárukou kvality.
E – Udržitelnost
Při výrobě našich produktů bereme ohled na Matku přírodu. Neustále hledáme způsoby, jak být udržitelnější. Planetu Zemi máme jen jednu, tak bychom se zase měli točit my kolem ní.
F – Venkovní použití
Filozofie ACG funguje v souladu s přírodou. Planeta Země není věc, co by se dala dobýt nebo zkrotit. Je místem, kde se můžete pobavit. Jediné, co musíme, je vydat se ven. Pořád tu ještě žijeme. Tak pojďme na to.