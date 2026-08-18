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Weiße Sportschuhe

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Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Damen-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7
Damen-Trainingsschuh
CHF 150
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh für Herren
Nike Metcon 10
Workout-Schuh für Herren
CHF 160
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Trainingsschuh (Herren)
Bald verfügbar
Nike Hybrid RN
Trainingsschuh (Herren)
CHF 170
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Trainingsschuh (Damen)
Bald verfügbar
Nike Hybrid RN
Trainingsschuh (Damen)
CHF 170
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Schuh für jüngere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Omni Multi-Court
Schuh für jüngere Kinder
CHF 52
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren
CHF 94.95
Nike Free Metcon 7 SE
Nike Free Metcon 7 SE Damen-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7 SE
Damen-Trainingsschuh
CHF 150
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Herren
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Herren
CHF 94.95
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Hallenschuh für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Omni Multi-Court
Hallenschuh für ältere Kinder
CHF 64.95
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
Nike Metcon 10
Workout-Schuh (Damen)
CHF 160
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Herren-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7
Herren-Trainingsschuh
CHF 150
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Bella 7
Workout-Schuh (Damen)
CHF 105
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
CHF 94.95
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit)
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren (extraweit)
CHF 94.95
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Workout-Schuh für Herren
CHF 105
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Personalisierbarer Workout-Schuh für Herren
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Nike Metcon 10 By You
Personalisierbarer Workout-Schuh für Herren
CHF 195
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
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Nike Metcon 10 By You
Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
CHF 195
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Herren
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Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Herren
CHF 150
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Free Metcon 7 Be True By You
Personalisierbarer Schuh
CHF 185
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Personalisierbarer Herren-Trainingsschuh
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Nike Free Metcon 7 By You
Personalisierbarer Herren-Trainingsschuh
CHF 185
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Personalisierbarer Damen-Trainingsschuh
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Nike Free Metcon 7 By You
Personalisierbarer Damen-Trainingsschuh
CHF 185
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 150
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Schuhe fürs Gewichtheben
Nike Romaleos 4
Schuhe fürs Gewichtheben
29 % Rabatt
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
29 % Rabatt

Weiße Sport- und Fitnessschuhe: entfessle dein Potenzial

Ob du Gewichte stemmst, auf dem Laufband trainierst oder lieber HIIT machst – unsere Sportschuhe in Weiß unterstützen dich bei jeder Bewegung. Die Laufsohlen haben ein spezielles Profil, das flexibel ist und sich jeder Bewegung deines Fußes anpasst. Außerdem dämpfen und absorbieren sie Stöße. Und das Beste: Du kannst zwischen verschiedenen Profilen wählen, ganz nach deinen Vorlieben. In Kombination mit der frischen, hellen Farbe bist du für die nächsten Herausforderungen bestens gerüstet.


Wir sind der Meinung, dass junge Sportler:innen hochwertige Bekleidung und Schuhe verdienen. Deshalb statten wir unsere Trainingsschuhe in Weiß für Kinder und Jugendliche mit unterstützenden Einlegesohlen aus. Diese geben den wachsenden Muskeln und Gelenken bei allen Bewegungen den nötigen Halt. Nachwuchsathlet:innen finden bei uns auch Styles mit Obermaterial aus Mesh und 4-Wege-Stretch. So macht der Schuh jede Bewegung mit. Achte auf atmungsaktive Einsätze und gut platzierte Perforationen für eine optimale Luftzirkulation an Stellen mit hoher Wärmeentwicklung.


Als wir 1978 die Nike Airs auf den Markt brachten, wussten wir, dass dies der Beginn von etwas ganz Besonderem war. Heute findest du dieses beliebte Dämpfungssystem in einer Auswahl unserer weißen Fitnessschuhe. Sie bieten dir hervorragenden Halt ohne zusätzliches Gewicht oder Volumen. Wähle Zoom Air-Elemente im Fersenbereich für gezielte Unterstützung und ein federndes, dynamisches Laufgefühl. Oder entscheide dich für eine rundum gepolsterte Einlegesohle für umfassenden Komfort.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Sportschuhe in Weiß mit unserem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.