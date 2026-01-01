  1. Walking
    2. /
  2. Schuhe

Weiße Walking-Schuhe(7)

Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Bald verfügbar
Nike Mind 001
Pregame Mule (Damen)
CHF 105
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
CHF 94.95
Nike Motiva 2 SE
Nike Motiva 2 SE Walking-Schuh für Damen
Nike Motiva 2 SE
Walking-Schuh für Damen
CHF 125
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren
CHF 94.95
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit)
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren (extraweit)
CHF 94.95
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh für Herren
Nike Free 2025
Workout-Schuh für Herren
CHF 115
Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Walking-Schuh für Damen
Nike Motiva 2
Walking-Schuh für Damen
CHF 125

Weiße Walking-Schuhe: volle Leistung bei jedem Schritt

Bewege dich selbstbewusst in einem strapazierfähigen Paar weißer Walking-Schuhe von Nike. Entdecke Designs, die leichten Schaumstoff mit Nike Air-Elementen verbinden und bei jedem Schritt für federnde Unterstützung sorgen. Komfort hat für dich oberste Priorität? Dann hol dir weiße Walking-Schuhe von Nike, die mit maximaler Polsterung ausgestattet sind. Innovative Außensohlen mit speziell entworfenen Kerben im Profil wirken auf jedem Untergrund stoßdämpfend. Wenn du nach einem federleichten Tragegefühl suchst, entscheide dich für ein Modell mit mehreren Schaumstoffschichten in der Sohle. Eine ausgeprägte Rocker-Silhouette treibt dich bei jedem Schritt vorwärts.


Mit weißen Walking-Schuhen mit GORE-TEX-Obermaterial bist du für jedes Wetter gerüstet – diese Styles versprechen auch bei Regen zuverlässigen Schutz. Dank der soliden Gummisohlen finden deine Füße sicheren Halt, denn diese Designs gewährleisten optimale Traktion auf Asphalt, Gras oder in freiem Gelände. Mit einem Paar weißer Schuhe zum Walken genießt du uneingeschränkte Flexibilität – dafür sorgen federnde Zoom Air-Elemente in der Mittel- und Außensohle. Eine Kombination aus punktgenauer Unterstützung und gezielt platzierter Dämpfung steht für zuverlässige Reaktionsfreudigkeit. Und da die Außensohle mit einem speziellen Profilmuster versehen ist, haben deine Füße jederzeit sicheren Halt.


Selbst bei anspruchsvollen Wanderungen müssen deine Füße nicht überhitzen. Wähle weiße Nike-Schuhe zum Walken, deren speziell entwickelte Obermaterialien hervorragende Flexibilität versprechen und dir die Energie geben, die du für den Trail brauchst – auch bei schwierigen Bedingungen. Gepolsterte Schuhkragen erleichtern das An- und Ausziehen, während sich der Innenschuh wie eine Socke um den Mittelfuß schmiegt und für mehr Halt sorgt.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du möchtest uns dabei unterstützen? Dann setze auf weiße Walking-Schuhe von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.