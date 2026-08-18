Kleidung für Teenager:innen & Jugendliche

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 27
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+4
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 94.95
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Hose mit offenem Saum (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Hose mit offenem Saum (Mädchen)
CHF 45
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
+4
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
+10
Bestseller
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder
CHF 20
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 30
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Replika-Longsleeve-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Replika-Longsleeve-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 99.95
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 99.95
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 35
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
CHF 35
Inter Mailand
Inter Mailand Nike Fußball-Longsleeve (ältere Kinder)
Inter Mailand
Nike Fußball-Longsleeve (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 30
Nike Sportswear
Nike Sportswear Storm-FIT T-Shirt (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Storm-FIT T-Shirt (ältere Kinder, Jungen)
CHF 32
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Kurzarm-Poloshirt aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Kurzarm-Poloshirt aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 35
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 52
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 50
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 27
FFF Strike
FFF Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Bestseller
FFF Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
FC Barcelona 2026/27 Match Third
FC Barcelona 2026/27 Match Third Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Match Third
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 22
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 52
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 50
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 27
FFF Strike
FFF Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
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FFF Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
FC Barcelona 2026/27 Match Third
FC Barcelona 2026/27 Match Third Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Match Third
Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 22

Kleidung für Jugendliche: perfekt für Sport und Alltag

Ob Sportunterricht oder Wochenendprogramm: Mit unserer Kleidung für Teenager:innen sind ältere Kinder für jede Aktivität bereit. Entdecke vielseitige Pieces, die sich perfekt für Warm-up, Cooldown und alles dazwischen eignen. Sie punkten mit leicht kombinierbaren Schichten, weichen Materialien und Passformen, die volle Bewegungsfreiheit garantieren.


Achte besonders auf unsere Kleidung für Jugendliche mit Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Material leitet Schweiß von der Haut weg und unterstützt eine schnelle Verdunstung – für ein frisches, angenehmes Tragegefühl. Wenn das Wetter umschlägt, schützen wasserabweisende Beschichtungen vor leichtem Regen, während UV-Schutz bei Outdoor-Aktivitäten zusätzlichen Schutz bietet. Gleichzeitig liefern Styles aus Nike Tech Fleece leichte Wärme, ohne aufzutragen. Club Fleece und French Terry fühlen sich außen glatt und innen weich an – perfekt für den Alltag.


Wir bei Nike wissen, dass Teenager:innen-Kleidung mit ihren sich ständig ändernden Plänen mithalten muss. Deshalb gibt es bei uns Standard-Passformen für einen klassischen Look, Oversize-Silhouetten für extra Platz, schmale Passformen für einfaches Layering und gewebte Styles für maximale Strapazierfähigkeit. Cargohosen, Jogginghosen mit offenem Saum und Trainingsshorts sind ideal, wenn die Beine viel Platz zum Strecken, Sprinten und Relaxen brauchen. Checke unsere Hoodies mit durchgehendem Reißverschluss und Trainingsjacken, die Teenies bei Temperaturschwankungen vom frühen Start bis zum späten Abend begleiten. Wenn sie Performance-Pieces mit Basics kombinieren, sind ältere Kids nicht nur für den Sport, sondern auch für Schule, Reisen und Freizeit optimal angezogen. Und mit atmungsaktiven Materialien, sicheren Taschen, gerippten Bündchen und verstellbaren Taillenbünden fügt sich jedes Teil ganz selbstverständlich in die tägliche Outfit-Rotation ein.


Mit Move to Zero wollen wir bei Nike unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Kleidung für Jugendliche mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.