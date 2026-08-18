Kleidung für Jugendliche: perfekt für Sport und Alltag
Ob Sportunterricht oder Wochenendprogramm: Mit unserer Kleidung für Teenager:innen sind ältere Kinder für jede Aktivität bereit. Entdecke vielseitige Pieces, die sich perfekt für Warm-up, Cooldown und alles dazwischen eignen. Sie punkten mit leicht kombinierbaren Schichten, weichen Materialien und Passformen, die volle Bewegungsfreiheit garantieren.
Achte besonders auf unsere Kleidung für Jugendliche mit Nike Dri-FIT Technologie. Das bewährte Material leitet Schweiß von der Haut weg und unterstützt eine schnelle Verdunstung – für ein frisches, angenehmes Tragegefühl. Wenn das Wetter umschlägt, schützen wasserabweisende Beschichtungen vor leichtem Regen, während UV-Schutz bei Outdoor-Aktivitäten zusätzlichen Schutz bietet. Gleichzeitig liefern Styles aus Nike Tech Fleece leichte Wärme, ohne aufzutragen. Club Fleece und French Terry fühlen sich außen glatt und innen weich an – perfekt für den Alltag.
Wir bei Nike wissen, dass Teenager:innen-Kleidung mit ihren sich ständig ändernden Plänen mithalten muss. Deshalb gibt es bei uns Standard-Passformen für einen klassischen Look, Oversize-Silhouetten für extra Platz, schmale Passformen für einfaches Layering und gewebte Styles für maximale Strapazierfähigkeit. Cargohosen, Jogginghosen mit offenem Saum und Trainingsshorts sind ideal, wenn die Beine viel Platz zum Strecken, Sprinten und Relaxen brauchen. Checke unsere Hoodies mit durchgehendem Reißverschluss und Trainingsjacken, die Teenies bei Temperaturschwankungen vom frühen Start bis zum späten Abend begleiten. Wenn sie Performance-Pieces mit Basics kombinieren, sind ältere Kids nicht nur für den Sport, sondern auch für Schule, Reisen und Freizeit optimal angezogen. Und mit atmungsaktiven Materialien, sicheren Taschen, gerippten Bündchen und verstellbaren Taillenbünden fügt sich jedes Teil ganz selbstverständlich in die tägliche Outfit-Rotation ein.
Mit Move to Zero wollen wir bei Nike unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Kleidung für Jugendliche mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.