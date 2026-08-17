Ältere Kinder (7–15 Jahre) Mädchen Bekleidung

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Nike Pro Shorts (Mädchen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
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FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
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Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
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Niederländische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Match Third
FC Barcelona 2026/27 Match Third Nike Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Match Third
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Brasilien 2026 Heimstadion
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Frisch eingetroffen
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Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Replika-Longsleeve-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
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CHF 105
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
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Brasilien 2026 Match Away
Brasilien 2026 Match Away Jordan Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
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Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
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Dri-FIT Tennis-Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
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T-Shirt (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Strike Third
Tottenham Hotspur Strike Third Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Tottenham Hotspur Strike Third
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Strike Third
Tottenham Hotspur Strike Third Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Tottenham Hotspur Strike Third
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für ältere Kinder
CHF 75
Tottenham Hotspur Strike Third
Tottenham Hotspur Strike Third Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Tottenham Hotspur Strike Third
Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Strike Third
Tottenham Hotspur Strike Third Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Third
Tottenham Hotspur Third Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Third
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Tottenham Hotspur Premier
Tottenham Hotspur Premier Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Tottenham Hotspur Premier
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)
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Nike Academy
Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)
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Brasilien
Brasilien Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
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Brasilien
Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
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Nike x LEGO® Kollektion Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike x LEGO® Kollektion
Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Heimspiel
Französische Nationalmannschaft 2026 Heimspiel Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Heimspiel
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona Away
FC Barcelona Away Kobe Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
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Nike Miler
Nike Miler Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
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Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
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Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
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Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
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Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
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Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
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Nike Mavn
Therma-FIT Strickhose mit hohem Bund (Mädchen)
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
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Nike Academy
Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
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Nigeria 2026 Auswärts
Nigeria 2026 Auswärts Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nigeria 2026 Auswärts
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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FFF 2026 Auswärtsstadion
FFF 2026 Auswärtsstadion Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für ältere Kinder
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FFF 2026 Auswärtsstadion
Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für ältere Kinder
CHF 50
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
CHF 105