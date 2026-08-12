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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Shorts

(115)
Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 27
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 35
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Strickshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Strickshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
CHF 35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
Nike One
Nike One Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Webshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Webshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
CHF 32
Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilien 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Webshorts (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club
Webshorts (Mädchen)
CHF 45
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
+1
Frisch eingetroffen
Nike Academy
Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
CHF 22
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Strike
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 37
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
CHF 32
FFF 2026 Auswärtsstadion
FFF 2026 Auswärtsstadion Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für ältere Kinder
Bestseller
FFF 2026 Auswärtsstadion
Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für ältere Kinder
CHF 50
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
CHF 22
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
+3
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 35
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike Strick-Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K.
Nike Strick-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
CHF 32
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
CHF 40
Nike MAVN
Nike MAVN Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
Ausschluss von Angeboten
Nike MAVN
Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
CHF 52
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
CHF 32
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Niederlande 2026 Heimstadion
Niederlande 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Niederlande 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Ausverkauft
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
FFF 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Ausverkauft
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
CHF 45
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
Kobe
Basketballshorts für ältere Kinder
CHF 85
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
FFF Strike
FFF Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FFF Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 42
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 30
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
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Nike Miler
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
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Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
CHF 22
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
+3
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 35
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike Strick-Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K.
Nike Strick-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
CHF 32
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
CHF 40
Nike MAVN
Nike MAVN Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
Ausschluss von Angeboten
Nike MAVN
Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
CHF 52
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
CHF 32
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Niederlande 2026 Heimstadion
Niederlande 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Niederlande 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
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Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Ausverkauft
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
FFF 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Ausverkauft
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Pro
Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
CHF 45
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
Kobe
Basketballshorts für ältere Kinder
CHF 85
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Shorts (ältere Kinder)
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Nike x LEGO® Kollektion
Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
FFF Strike
FFF Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FFF Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 42
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 30
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
CHF 40