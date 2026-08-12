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Hoodies & Pullover für Teenager

Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
+7
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
CHF 52
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Studio
Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 57
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 94.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
CHF 64.95
Nike Air
Nike Air Oberteil mit Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Air
Oberteil mit Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
CHF 70
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
+2
Frisch eingetroffen
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
CHF 57
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hoodie (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
French-Terry-Hoodie (ältere Kinder)
CHF 57
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke mit reflektierenden Akzenten (ältere Kinder)
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke mit reflektierenden Akzenten (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
CHF 57
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FFF Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
CHF 64.95
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 94.95
Kobe
Kobe Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kobe
Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
CHF 70
Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece Lightweight
Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 57
Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike
Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Niederlande Club
Niederlande Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Niederlande Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 75

Pullover & Hoodies für Teenager: kuschelig, bequem, ikonisch

Ob in der Schule oder beim Chillen: Unsere Pullover für Teenager sind zum Wohlfühlen da. Dank lockerer Silhouetten und flauschiger Materialien, die jede Bewegung unterstützen, sind alle Modelle auch perfekte Layering-Pieces. Ein neuer Lieblingspulli, der zum eigenen Stil passt, ist aufgrund der großen Auswahl an Farben und Prints schnell gefunden – nicht zu vergessen der ikonische Nike Swoosh, der das obligatorische Qualitäts-Statement setzt. Achte auf Hoodies mit Kordelzug an der Kapuze – sie lässt sich damit leicht verstellen, um eine individuelle Passform zu ermöglichen.


Schau dir auch unsere Hoodies für Jugendliche an, die bei Kälte mit unserer innovativen Therma-FIT Technologie punkten. Das smarte, aber nicht besonders schwere Material speichert die natürliche Körperwärme zwischen den Fasern. Außerdem sind unsere Materialien sowohl weich als auch flexibel, sodass sich zukünftige Sportstars uneingeschränkt bewegen können und sich dabei großartig fühlen.


Bei wechselhaftem Wetter lassen sich Oberteile mit Reißverschluss leicht überziehen bzw. einfach wieder öffnen, um überschüssige Wärme loszuwerden. Die Taschen unserer Hoodies für Teenager sind natürlich besonders praktisch. Man kann darin nicht nur wichtige Dinge griffbereit verstauen, sondern auch die Hände wärmen, wenn es kalt wird. Die ultraleichtgewichtigen Sweatshirts punkten vor allem beim Training: Sie halten schön warm und sind dennoch kein Hindernis für sportliche Aktivitäten.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Sweatshirts für Teenager auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.